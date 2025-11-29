　
地方 地方焦點

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

▲北區長興生態寵物公園29日啟用園遊會，免費狂犬病疫苗+七合一排隊搶爆。（記者林東良翻攝，下同）

▲北區長興生態寵物公園29日啟用園遊會，免費狂犬病疫苗+七合一排隊搶爆。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動物防疫保護處打造毛孩友善城市再傳捷報！北區長興生態寵物友善公園29日下午正式啟用，這是今年第3座全新寵物公園，以安全舒適貼近自然的環境為核心，提供大小毛孩盡情奔跑撒歡的最佳場所。

當天舉辦園遊會，免費犬貓狂犬病疫苗接種（各限100名）、犬用七合一疫苗（限50名）、寵物登記諮詢、身分證開通、基礎健檢、美容理學檢查等服務一次到位，吸引上百位飼主攜寵物熱情參與，現場汪汪叫聲與歡笑交織超溫馨。

▲北區長興生態寵物公園29日啟用園遊會，免費狂犬病疫苗+七合一排隊搶爆。（記者林東良翻攝，下同）

長興生態寵物公園位於北區，規劃大小犬分區、遮陽棚、飲水區、洗爪區、座椅步道等設施，綠意盎然宛如毛孩天堂，讓愛狗家庭終於有專屬放電空間。動保處長陳冠甫表示，今年新設關廟大潭埤旺萊公園（11/2啟用）、安南東和里公園（11/22啟用）、北區長興公園（11/29啟用），全市累計8座寵物公園，明年再砸1300萬元新建5座，包括新市區公滯11、南區公兒S57、東區大智里寵愛公園、南區S34、東區崇賢公61，持續擴大毛孩休憩網路。

園遊會活動超豐富，現場設闖關遊戲、毛孩人氣王票選、動保宣導攤位，飼主邊玩邊學寵物登記、疫苗重要性、日常照護技巧。小朋友撫摸美容後毛孩、爸爸媽媽排隊健檢，氣氛熱鬧非凡。一位李媽媽興奮說：「家裡柯基終於有地方跑了，疫苗健檢全免費，超划算！」動保處貼心提醒，寵物公園禁帶幼犬、發情期母犬，呼籲飼主遵守規定攜便袋清潔，共同維持優質環境。

▲北區長興生態寵物公園29日啟用園遊會，免費狂犬病疫苗+七合一排隊搶爆。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲大力推動「以領養代替購買」，台南毛孩家庭激增，長興公園啟用象徵寵物友善政策成果。他強調，未來將加裝更多運動器材、辦年度行銷活動，吸引外縣市家庭帶寵物旅遊，讓台南成為全台寵物天堂。動保處表示，「2025府城毛孩CHILL嗨嗨」系列活動結合3座新公園啟用、闖關賽、繪畫比賽頒獎，掃QR Code報名毛孩闖關，一起打造最暖毛孩城市。

▲北區長興生態寵物公園29日啟用園遊會，免費狂犬病疫苗+七合一排隊搶爆。（記者林東良翻攝，下同）

長興公園啟用圓滿落幕，飼主回應熱烈，動保處將持續改善設施、擴大服務，讓每隻毛孩都有快樂天堂。愛寵家庭快筆記：長興生態寵物友善公園正式開跑，週末帶毛孩來CHILL！

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南長興生態寵物公園狂犬病疫苗

