　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

沈文程攜手公路局　推動高齡換照安全新政策

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合高齡換照政策推動，公路局於今29日連續辦理3場「高齡換照代言人快閃活動」，下午場來到嘉義市嘉義公園舉辦。本次特別邀請形象親切、深受長輩喜愛的代言人沈文程現身相伴，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解115年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念，並現場相約明年5月一起去換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

公路局表示，臺灣已正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時，只要通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後，即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

嘉義區監理所張耀輝所長今日在活動現場表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」，透過這項制度我們希望讓每位長輩能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

此次的快閃活動，選擇在公園與長輩真實生活的場域互動，以輕鬆自然的方式呈現政策精神。沈文程親自分享高齡換照流程與自身體驗，並以親切互動的方式，讓民眾能更直觀地了解制度重點與新制內涵。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明（115）年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。

▲▼ 公路局攜手代言人沈文程—11月29日嘉義公園快閃宣導高齡換照新制 。（圖／嘉義區監理所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MAMA／GD哀悼香港大火！　奪獎感言沉痛開口：盼帶給大家力
MAMA／大咖影后悼香港大火！　低調穿搭被讚爆
健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？
疑中國豬仔闖邊境被炸！　血肉模糊畫面曝
72歲女星太正！變態男闖房間　侵犯惡行曝光掀眾怒
明天3地轉濕！　下周「雨區擴大3天」最冷剩15度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

阿里山小火車113週年慶　限定車票與特色遊程搶先看

台東學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場　400選手爭全國賽代表權

鋼琴家楊千瑩攜手嘉大交響樂團　獻唱拉赫曼尼諾夫經典

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

台東縣府響應國際身心障礙者日　公益園遊會展現友善共融力

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

阿里山小火車113週年慶　限定車票與特色遊程搶先看

台東學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場　400選手爭全國賽代表權

鋼琴家楊千瑩攜手嘉大交響樂團　獻唱拉赫曼尼諾夫經典

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

台東縣府響應國際身心障礙者日　公益園遊會展現友善共融力

西螺大橋展開補強與整修工程　2027年1月前全面封閉

MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

【太萌啦】河濱巧遇白鼻心一家走在電線上！

地方熱門新聞

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈傳承160年光明精神

即／高雄透天厝今晨火災　女看護被救出發抖落淚

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎職場平權身障就業獲衛福部肯定

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路和欣快閃台南再送優惠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

大里農會歡慶105周年　樂捐霧峰警120萬提升裝備

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑300款葡萄酒限定展聖誕必備

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉百位親子起跑家長感動落淚

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

中橫大禹嶺至太魯閣12月路段交管　行車攻略一次看

更多熱門

相關新聞

國道惡意蛇行逼車畫面曝　警出手通知駕駛到案

國道惡意蛇行逼車畫面曝　警出手通知駕駛到案

國道1號南向永康路段，14日凌晨一輛自小客車疑不滿遭閃燈，一路連續變換車道逼車，警方指出將通知車主前來說明，查證後將依規定處理及製單舉發。

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

安全駕駛教育從青少年做起！南市推校園機車安全宣教

安全駕駛教育從青少年做起！南市推校園機車安全宣教

長輩群組瘋傳「明年起駕照效期只到70歲」　公路局：錯誤訊息

長輩群組瘋傳「明年起駕照效期只到70歲」　公路局：錯誤訊息

關鍵字：

嘉義區監理所高齡換照駕照政策嘉義公園沈文程安全駕駛

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面