地方 地方焦點

換駕照年齡門檻下修　王珮毓爭取桃園市政府補助高齡換照健檢費用

▲王珮毓爭取桃園市政府補助高齡換照健檢費用

▲王珮毓爭取桃園市政府補助高齡換照健檢費用。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通部將推行駕照改革，多項新制預計從明（2026）年起陸續上路，換照年齡門檻從75歲下修至70歲。桃園市議員王珮毓14日於市議會市政總質詢指出，桃園大眾運輸仍在建構，許多外圍地區長者仍需開車通勤，建議市府補助部分健檢費用，協助長者順利換照、保障行車安全。

王珮毓表示，桃園目前大眾運輸路網仍在建構階段，許多外圍地區長者仍仰賴自駕通勤或外出。她指出，若市府能補助高齡換照的健康檢查費用，不僅能提高長者主動接受體檢的意願，也有助政府在政策推行初期掌握長者駕駛狀況，提升交通安全。

根據交通部公路局資料顯示，桃園市年滿70歲以上的駕照持有人約有20萬人，其中70至74歲的新增換照族群約12萬人。若以每人補助150元計算，初期費用約1,900萬元；75歲以上族群近7萬人，若以每人補助350元計算，費用約2,436萬元，「整體金額並不龐大，但對推動政策、保障長者健康與安全，將產生明顯正面效益」。

此外，針對長者「繳回駕照」的誘因設計，王珮毓指出，雖然桃園目前敬老愛心卡台鐵點數已加碼至70點，但仍低於雙北及新竹。她建議市府可研擬針對主動繳回駕照的長者，加碼提供150點台鐵搭乘點數，讓長者真正願意轉向使用大眾運輸。

對此，市長張善政允諾，將研議評估補助長者換照健檢費用的可行性。王珮毓強調，高齡交通安全不是「是否開車」的二選一，而是政府必須協助長者安全過渡、提供足夠替代方案。

關鍵字：

桃園市議員王珮毓高齡換照健檢補助

