長輩群組瘋傳「明年起駕照效期只到70歲」　公路局：錯誤訊息

▲高齡駕照換照明年5月起將下修至70歲。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

近來網路社群瘋傳「明年1月起駕照效期只到70歲，趁現在換照可到75歲」，公路局今(11日)澄清，這是錯誤訊息，明年5月起高齡換照年齡下修至70歲，只要體檢合格且完成相關教育訓練，就可換照使用到75歲，75歲以上則每3年體檢認知檢測換照一次。

網傳「1月1日新法規」的訊息，內容聲稱從2026年1月1日起，駕照有效期將改成70歲，呼籲民眾趕緊趁年底前換新照，這樣就能適用舊法到75歲，相關網路訊息也在不少長輩群組間傳開。

對此，公路局今澄清是錯誤訊息，明年5月起實施高齡換照分級關懷新制，提早讓70歲長者經過體格檢查合格、完成免費教育訓練及危險感知體驗後，可換照使用到75歲；至於75歲以上長者則維持3年換照方式，通過體格檢查及認知功能檢測，並完成免費教育訓練及危險感知體驗；換照通知書都會由監理所、站寄發。

至於目前的高齡換照規定，公路局表示，是針對年滿75歲以上駕駛人，在完成體檢及認知功能測驗後，換發3年有效駕照。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕車和騎車。所以明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。