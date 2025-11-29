朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

▲▼ 朴子醫院打造專業兒童治療新空間 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化在地兒童早期療育與復健服務，衛生福利部朴子醫院復健科正式成立「兒童治療室」，以明亮繽紛的設計與童趣彩繪，打造安全且友善的治療空間。服務對象為有發展遲緩、注意力不集中、活動力過大、感覺統合困難、社交障礙等需求的兒童，期盼透過遊戲化的治療方式，幫助孩子在愉快氛圍中學習、進步與成長。

兒童治療室目前提供一對一的職能治療服務，每次療程約30分鐘，由專業職能治療師依據孩子的個別狀況與發展階段設計課程內容，內容涵蓋動作協調訓練、手眼協調、注意力與感覺統合練習提升等項目。服務採醫師轉介制，經復健科醫師評估後轉介職能治療，透過持續性訓練與追蹤，協助孩子在動作表現、學習能力及日常生活功能上穩定進步。同時，院內亦設有語言治療服務，提供有語言及構音發展需求的兒童進行專業評估與訓練。

朴子醫院曹承榮院長表示，兒童治療室的設立，讓嘉義沿海與偏鄉地區的家庭能就近獲得早療資源，減輕家長舟車往返的負擔，也展現醫院持續深耕社區、守護在地民眾健康的決心。未來將持續完善復健與兒童治療服務，提供更多元的早期療育支持，陪伴孩子從遊戲中學習、在治療中成長，落實「厝邊好醫師、社區好醫院」的服務宗旨。