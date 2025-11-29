光華附幼八分鐘馬拉松耐力賽創舉　百位親子起跑家長感動落淚

▲光華附幼八分鐘馬拉松百位親子同步起跑，呼拉圈主題活動超熱鬧。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

初冬暖陽灑滿光華高中操場，台南光華附幼（秀敏幼稚園）一年一度的「親子夕陽運動會」熱鬧開跑，今年以「呼拉圈」為貫穿主題，全園小中大班幼兒及百餘位家長共同參與，汗水笑靨滿場飛揚。

新任校長陳綺雯特別讚許秀敏園長暨幼稚園同仁策劃的「八分鐘馬拉松耐力賽」及各項幼兒體能活動，同時感謝光華高中幼保科同學及主任的協助，稱這是活動中最美麗的風景線。

呼拉圈主題活動設計巧妙，小班幼兒透過呼拉圈跑、繞、跳、鑽，展現肢體協調性；中大班則高跪搖、走步搖變化隊形，精彩表演引來家長熱烈掌聲歡呼。老師們運用上百個呼拉圈在跑道設定五關障礙賽，爸爸媽媽牽手寶貝奮力過關，歡笑加油聲佈滿整個校園，親子互動溫馨感人。

全場高潮來襲正是幼兒版「八分鐘馬拉松耐力賽」，百餘位幼生不論跑或快走，堅持8分鐘不離跑道，孩子們相信「堅持到底就是勝利」，與自己賽跑展現不放棄精神。今年別開生面加碼家長版八分鐘馬拉松，報名踴躍上百位家長同步起跑，小孩跑大人陪跑，8分鐘後有人游刃有餘有人連滾帶爬，全民運動效果顯著，家長笑稱「從沒想過自己也能跑這麼久！」

陳綺雯校長巡視場邊感動表示，秀敏園長團隊用心策劃讓幼兒大肢體發展有目共睹，家長不僅活動筋骨，更從互動中增進情感交流，親子關係連結更加緊密。光華高中幼保科師生擔任裁判、佈置器材、安全維護，校際合作展現教育美學。家長們同聲讚許：「老師太用心了，孩子快樂成長我們超感動，明年夕陽運動會一定要再來！」



光華附幼夕陽運動會已成家長年度盛事，陳校長強調未來將持續推動親子共學，結合體能遊戲促進幼兒發展。此次活動成功融合教育、運動、情感，成為台南幼教親子活動標竿。