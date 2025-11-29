男嫌火車人太多怒摔腳踏車！嗆是海陸「還報梯次」　乘客傻眼

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台鐵台南永康站昨(28)日下午發生一起旅客與站務人員衝突事件，一名男子牽腳踏車進入車廂時情緒激動，怒摔腳踏車並與站務員發生推擠，還嗆聲自己是海軍陸戰隊。目前警方已調閱監視器，依雙方是否提告再決定後續處理。

▲台鐵台南永康站昨日傍晚發生旅客與站務員衝突事件 。（圖／Thread網友_jiuan1847授權）

永康分局於昨日下午5時40分許接獲台鐵永康站通報，稱第2月台有糾紛請求警方協助，但抵達時行為人已搭車離開。

經了解，事件發生於5時25分，第3232次區間車抵達永康站後，一位購買永康至善化車票(含自行車車票)的男子，牽著腳踏車進入第一車車廂後，情緒激動大吼「人那麼多腳踏車是要怎麼放？」還將腳踏車怒摔在月台地上，站務員上前勸導，提醒男子勿靠近軌道，但男子指控站務員推他，故意阻擋車門關閉，並對站務員辱罵、動手推擠，畫面全被一旁民眾錄下並上傳網路。

過程中，男子不斷追問「他有沒有推我」，還站在門口卡住車廂車門，並大喊自己是海軍陸戰隊，甚至還報梯次，讓在場民眾傻眼。

永康分局指出，目前雙方都未提出告訴，警方已調閱台鐵監視器影像並保留，待雙方提告再依法偵辦。永康站值班站長表示，為維護列車正常行駛，經勸阻無效、無法溝通之行為人，除解除運送契約請旅客退票外，並將依鐵路法68-1條第1項第3款，「任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作」，移請裁罰。