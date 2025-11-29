旅客爆走「摔腳踏車」控站務員推他　台鐵：阻擋發車將開罰

▲台鐵永康站一名旅客不滿車廂擁擠，怒摔自行車並阻擾列車發車。（圖／翻攝Threads/jiuan1847授權）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(28日)發生旅客脫序事件，一名男子在永康站牽著自行車準備搭乘3232次區間車時，不滿車廂擁擠，情緒失控，當場將腳踏車摔在月台上，借故指控台鐵員工推他，還故意阻擋車門關閉發車。台鐵說明，旅客行為已影響行車安全，多次勸阻無效後解除契約並將依法移請開罰。

昨日傍晚永康站發生一名旅客阻擋台鐵區間車發車的脫序事件，目擊拍下影片的旅客直呼「嚇到了」。影片顯示，一名男子的腳踏車翻倒在月台上，情緒失控狂飆髒話，指控台鐵站務員推他，列車長頻安撫「不要這樣、不要激動」，站務員則勸導該旅客下車讓列車發車。

對此，台鐵公司表示，11月28日17時25分第3232次區間車抵達永康站後，一名男性旅客購買永康至善化車票含自行車車票，牽著一台腳踏車進入第一車車廂後大吼，「人那麼多腳踏車是要怎麼放？」

台鐵說明，該旅客事後將腳踏車摔在月台地上，並借故指控台鐵公司同仁推他，故意阻擋列車車門關閉，影響行車安全。

台鐵強調，針對旅客不理性行為，永康站值班站長勸阻無效、無法溝通，為維列車正常行駛，除解除運送契約請旅客退票外，並將依鐵路法68-1條第1項第3款，「任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作」，移請裁罰。