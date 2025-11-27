　
社會 社會焦點 保障人權

騎車搖晃+急煞！毒駕男唾液快篩陽性　屏東首例依新制立即告發

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子騎機車行經屏東縣在潮州鎮永德路時搖晃不穩、還多次急煞，引起執行巡邏員警注意。警方攔查時聞到濃濃疑似毒品味，黃男也坦承施用毒品。依新制程序在現場施作唾液毒品快篩，結果呈陽性，員警立即開立毒駕違規告發單，成為屏東縣首件完成「現場採證後即時告發」的案件。

▲潮州警方查獲黃姓男子涉嫌毒駕。（圖／記者陳崑福攝）

▲潮州警方查獲黃姓男子涉嫌毒駕。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方查獲黃姓男子涉嫌毒駕。（圖／記者陳崑福攝）

潮州警分局光華派出所警員江承恩、蘇韋綾及實務生饒家榮於昨26日23時10分執行夜間巡邏時，在於永德路段發現調驗人口黃姓男子騎乘重型機車搖晃不穩、多次急煞，疑似有危險駕駛情形，警方遂上前攔查。盤查期間，員警聞到黃男身上散發疑似毒品氣味，黃男亦坦承先前施用毒品。

警方依法告知唾液毒品快篩之權益，黃男同意後由警方現場施作採證程序，快篩結果呈毒品陽性反應。警方隨即依道路交通管理處罰條例規定，當場開立毒駕違規告發單。

潮州警方表示，依規定，黃男施用毒品後駕車者，可處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。同時，後續將待毒品檢驗報告出爐後，再依公共危險罪嫌偵辦，並通報衛生單位啟動後續處遇措施。

潮州警分局呼籲，毒品施用後駕車危害自身及他人安全，警方將持續加強巡查與執法，全力防杜毒駕，維護道路交通安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

唾液快篩　讓毒蟲3分鐘「人車分離」利器

唾液快篩　讓毒蟲3分鐘「人車分離」利器

為了加強防止毒駕危害，毒品唾液快篩近日已經上路，台中市第二警分局長鍾承志受訪分享此項「新利器」，宣示警方要瓦解不定時炸彈，只要抓到，3分鐘就讓「人車分離」不得再行駛。另外，警方也再次強調，近期詐團會利用普發1萬行詐，民眾切勿點擊不明連結。

台東騎士蛇行遭攔　唾液快篩驗出安毒

台東騎士蛇行遭攔　唾液快篩驗出安毒

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

屏東霧台鄉3年獵4黑熊　1人頂替罪處拘役、8人無罪

網黃闖好市多貨架露胸自拍　前鎮分局要查了

網黃闖好市多貨架露胸自拍　前鎮分局要查了

婦人欲匯款30萬至對岸　警銀聯合勸阻

婦人欲匯款30萬至對岸　警銀聯合勸阻

