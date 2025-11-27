自行車西進武嶺失敗...下山輾坑摔到氣胸　沒體力硬騎國賠少一半

▲一名黃男挑戰騎單車上武嶺，結果過程輾到坑洞摔車，判國賠15萬，圖非當事人。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

一名黃姓男子騎自行車挑戰武嶺，結果半路遇到工程施工，地面出現坑洞，不慎摔車導致氣胸、骨折重傷。黃男向公路局提出49萬國家賠償遭拒，雙方鬧上法院。法院認為，公路局有管理、維護缺失，但若體力不支應搭車下山，自己得負擔一半責任，判公路局賠15萬餘元。

黃男主張，去年騎乘自行車沿著台14線從南投埔里要上清境、武嶺，騎了6小時左右，因為體力不支決定放棄，結果行經仁愛鄉中正路時，當地正在進行工程，地面有多處坑洞，雖已盡量閃避碎石坑洞，仍翻車受傷。

黃男說，因為摔車導致多處擦傷、右側氣胸、右側第四、五肋骨骨折及右側鎖骨骨折等傷害。支出醫療費用23萬6069元、轉院救護車費用1萬6848元、交通費用9360元、看護費用1萬2000元、薪資損失16662元、精神慰撫金20萬，合計49萬939元。

交通部公路局中區養護工程分局表示，該路面碎石坑洞不足以造成危險，且黃男之自行車未見損壞，工區現場也無淩亂破壞，顯見黃男受傷與路段管理維護無因果關係。公路局強調，該路段長99公里，路面坑洞為偶發事件，無從預知，事發前後都有巡查修補，管理無缺失。

▲騎單車上武嶺是許多車友自我挑戰的項目之一。（資料圖／南投縣政府提供）



台中地方法院審酌，該路段是公路局負責管理維修，經檢視照片，現場確實出現坑洞，施工日誌也記載「19天施工中，有10天進行路面修補」，可見出現坑洞機率已超越5成，又該地是眾所皆知熱門景點，黃男也不可能刻意摔車，公路局不論是否是假日，應該派員即時處理，確實有缺失。

中院認為，醫療費用扣除自費部分，賠償21萬餘元有理由。另黃男平均薪資9萬3000元，依受傷回診請假之薪資損失，經計算應賠1萬6662元。精神慰撫金考量黃男工作、傷勢，以5萬元較為適當，其餘項目增減過後，合計判賠31萬6289元。

但是，法院認為黃男如果體力已經不支，應該改搭計程車或是請人接送，但又自己騎下山，增加風險，應該自負5成肇責。31萬6289元賠償金打5折，判公路局應賠償15萬8145元，可上訴。