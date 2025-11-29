　
地方焦點

嘉義超高齡化!　張啓楷籲政府促進長照整合醫療資源

▲▼ 張啓楷「愛嘉義 公益＋1」健康公益日　提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

▲▼ 民眾黨立委張啓楷前往日照中心，提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市精忠新城日照中心主辦、台灣民眾黨嘉義市黨部協辦的「愛嘉義 公益＋1」公益活動，29日上午在該日照中心熱鬧舉行。活動包含健康講座、公益剪髮、中醫義診及三伏三九衛教，吸引社區長輩民眾踴躍參與。活動由立委張啓楷嘉義服務處副主任林昱孜主持，張啓楷委員也到場關心長者健康，並提醒長輩們冬季提前保養的重要性，也呼籲政府面對快速高齡化社會，應以更完整的長照與預防醫學政策因應。

張啓楷表示，很感謝精忠新城日照中心舉辦這項有意義的活動，這首場活動將從這裡出發，以後還會在嘉義市內陸續辦3.4場，希望大家告訴大家。

▲▼ 張啓楷「愛嘉義 公益＋1」健康公益日　提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

因為嘉義市65歲以上人口已達19.7%，即將邁入超高齡社會，長輩們面臨的健康問題愈來愈多，從咳嗽、氣喘、頭暈、痠痛，到慢性疾病、重症控制等，都需要更完整方便的醫療與日常照護協助。他指出，隨著季節溫差變化，也有長輩說「以前覺得還撐得住，現在一下冷一下熱，常覺得不舒服」，所以政府不只要強化醫療量能，更應推動社區型預防服務，降低老人反覆就醫的負擔。

▲▼ 張啓楷「愛嘉義 公益＋1」健康公益日　提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

而面對超高齡化的社區，政府的長照政策必須更接地氣，尤其像嘉義市一樣的中南部縣市，子女多半在外地就學就業，平常根本無法陪同就醫，政府應提供更友善的整合式服務；像今天這樣社區據點的健康講座與互助功能也十分重要。至於嘉義地區的醫療資源雖然豐富，但整合不夠到位，而高齡化是全台共同面對的國安問題，政府不能只把預算花在國防武器上，更應投入在老人照顧與長期照護，才能使維持國力。

▲▼ 張啓楷「愛嘉義 公益＋1」健康公益日　提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

今天的活動也特別邀請到中醫師，現場講解三伏三九養生，協助長輩了解「冬病夏治、夏病冬補」的概念。張啓楷笑說，自己平常工作忙碌又少運動「醫生講的保養我也很需要」，強調正確的體質調理，加上社區活動與陪伴，才能真正讓長輩活得健康、活得快樂。

▲▼ 張啓楷「愛嘉義 公益＋1」健康公益日　提醒長輩健康保養、安心迎冬 。（圖／立法委員張啓楷國會辦公室提供）

耶誕節腳步將近，寶格冰淇淋與南台中家扶中心再度合作，自即日起至12月21日展開年度「聖誕禮物募集活動」。業者表示，今年設定募集600份禮物，希望家扶中心的每名孩子都能在耶誕節收到一份專屬驚喜。截至目前已累積收到超過200份禮物，募集成果持續增加中。

