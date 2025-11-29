　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩ProArt影視菁英交流會圓滿落幕　多款新品領先登場

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩近期舉辦「ProArt影視菁英交流會」，今年加碼請來重量級合作夥伴AMD共襄盛舉，並以「光影流金，色真映像」為題，盛大登場，為從事相關領域從業人士、後期製作專家、內容創作者，以及所有對ProArt系列產品感興趣的潛在用戶，提供深入瞭解、體驗華碩頂尖創新應用，彼此交流互動的重要平台。

▲▼ 。（圖／華碩提供）

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝也提及，「華碩ProArt系列自2011年推出首款螢幕以來，持續以最無與倫比的顯示技術滿足所有創意專業人士苛求完美的態度與精神，是其物色硬體設備時不容錯過的理想首選；經過多年發展，產品線更臻成熟完備，甚至涵蓋主機板、顯示卡、電腦機殼，希望藉此幫助更多創作者讓想法付諸實踐，忠實呈現，成為深得信賴的貼心夥伴。」

本次交流會，除了於2025國際廣播電視設備展（IBC）中發表的匠心之作，亦有多款新品領先全球登台亮相，包括：12G-SDI現場監看OLED螢幕PA27USD、ProArt Cinema 81吋Micro LED高亮度螢幕PQ099，還有專為後期調色量身訂製的OLED螢幕PA27UCDMR / PA32UCDMR-K等；同時，另請來本屆金馬最佳視覺效果獎得主，也是「夢想動畫」視效總監的溫兆銘，獨家解密電影《96分鐘》幕後特效製作，以及由「再現影像」資深工程師曾俊瑋帶來的影視創作者終極加速解決方案；再加上Sony專業攝影機、DaVinci Resolve Studio / Calman調光校色工具展示，匯聚前瞻軟、硬體和業界菁英實戰經驗分享，全面加速、最大化影視製作流程效益，型塑無縫接軌的高效能生態系。

此外，為打造沉浸十足的五感體驗，活動地點全場域採用四面高解析度LED，能呈現令人無限驚豔的光影效果和具包覆感的環繞視覺；搭配呼應主題、獲得多項全球大獎殊榮肯定的藝匠級「莊式巧克力」及馥郁紅酒，深化對影視情緒與氛圍的嗅味覺探索，將視聽藝術轉化為全方位、多層次的醇香謳歌；且每個細節緊扣ProArt始終以創作者需求為核心的品牌理念，巧妙襯托出其穩健研發實力和領先競品的獨特優越性。

▲▼ 。（圖／華碩提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

