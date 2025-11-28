挺徐春鶯遭質疑挺詐騙　陳智菡：綠營助理自命為大法官？

記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，27日因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，遭羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書聲援徐，但綠營政治工作者周軒在臉書貼文指出，徐犯罪型態有用不實文件詐貸台灣的銀行2000萬，「請問民眾黨挺詐騙嗎？」陳智菡今（28日）回應，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當的法律程序，「我也非常好奇，民進黨現在從立委到助理，各個都自命為大法官？可以這樣未審先判？」

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡出席「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



陳智菡指出，今天《自由時報》直接用犯反滲透法、刑法、詐欺等罪，「請問一下，你們這些大法官或是媒體，可以這樣未審先判嗎？人民沒有正當的程序嗎？」

陳智菡強調，有多少證據就說多少話，現在看到的是檢調用各種組合拳，影射這個人犯罪，但又拿不出明確的證明，最清楚的就是幫柯文哲造勢，所以現在在台灣，幫特定的政黨候選人造勢，等於犯罪嫌疑、等同於犯罪嗎？

陳智菡強調，台灣是一個民主國家，希望台灣還有正當的法律程序，千萬不要未審先判，「千萬不要用犯罪嫌疑等同於犯罪確定這樣的未審先判，侵害當事人權益，民眾黨要表達的是這個，也不希望有任何政治力介入到司法中」。