宏福苑大火！親人逃過一劫　殯葬業負責人捐棺木並提供免費支援

▲香港宏福苑大火奪94死。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

香港大埔宏福苑火災，社會各界紛紛伸出援手，包括殯儀業界。「永義殯儀服務」負責人嚴小姐表示，機構將提供24小時免費情緒及殯儀支援，亦願意向有需要的災民捐出棺木。她表示，感恩宏福苑的親人能逃過一劫，加上明白喪親之痛，所以十分希望提供援助，協助渡過難關。

嚴小姐的嬸嬸是宏福苑宏仁閣居民，事發時聽到鄰居呼喊，及時死裏逃生，「屋企人好好彩走到，唔係嗰個走到（家人好運逃過了，不是哪個都能逃過的）」。她感恩親人避過一劫，曾經歷父親突然去世的她，亦明白頓失摯愛的心情，所以她希望能幫助受事件影響的人。

嚴小姐從事殯儀行業18年，她說慣於面對生死，曾幫助過抑鬱自殺者的家人疏導情緒及處理殯儀事項，深明有家人突然離世的彷徨。她表示，有情緒科、精神科醫生及牧師的聯絡，可隨時提供服務予有需要人士。大火令多人喪生，家屬須殮葬逝去親人，她指，若居民有需要，她亦願意捐出棺木協助，有需要人士可致電。

另外，九龍殯儀館亦宣佈與非牟利機構「毋忘愛」攜手，啟動緊急支援機制，為是次火災意外中不幸離世的逝者，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。

