國道12/25、元旦取消20公里免收費　停路肩看煙火最重罰6千

▲行憲紀念日、元旦國道通行費將採單一費率。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

行憲紀念日及元旦將至，由於沒有連假，預估以單日短途旅遊車潮為主，高公局今(28日)宣布國道通行費將採單一費率，取消20公里免費里程，並實施匝道儀控管制和機動開放路肩，若跨年夜為觀看煙火而將車輛臨停路肩或慢行，將可開罰3千到6千元。

今(114)年行憲紀念日12月25日，以及115年元旦均為單一假日，並無連假，高公局表示，因非民俗性假日，研判行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次。至元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日。

高公局指出，考量行憲紀念日及元旦當日及前一日都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等相關活動或旅遊車潮，導致鄰近景點之高速公路出現局部路段壅塞情形，國道疏運措施規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

▲114年行憲紀念日暨115年元旦國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）

為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天國道也將採單一費率收費，即打75折、無20公里里程免費，高公局呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

此外，高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，維護自身及其他用路人行車安全。另民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。