國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

▲國3清水服務區為慶祝獲獎推出3天優惠。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

營收頻破新高的國道服務區金雞母「清水服務區」，為慶祝獲「促參奧斯卡」美譽的金擘獎雙優等，高公局宣布，清水服務區自今天(28日)起將推出3天「歡慶三重奏」優惠，包括持消費發票可免費兌換冰淇淋、7-ELEVEN思樂冰買一送一、星巴克滿額贈收納包。

財政部今日辦理第23屆金擘獎頒獎典禮，清水服務區脫穎而出，高公局與民間機構統一超商獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，高公局表示，為與用路人分享得獎喜悅，自11月28日起清水服務區推出3天歡慶三重奏優惠活動。

高公局表示，清水服務區三重奏優惠從金擘獎頒獎當日起3天(11月28日~30日)，用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋1支，限量3000支；此外，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠、於星巴克單筆消費滿800元加贈旅行收納包。

清水服務區是國道用路人喜歡停駐休憩的服務區，也是營業額最高服務區，自113年12月以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象重新開幕以來，營收屢創新高。

高公局指出，本次是高公局獲促參金擘獎的第五座獎盃，清水服務區得獎主要歸功於三項關鍵因素，首先是創新設計「激勵式變動權利金」機制，讓民間機構投入更多創意與資金，打造全新服務區風貌，營運績效大幅突破以往。其次在施工過程高度協調能力，確保營運不中斷，創造國道服務區歷來最大臨時賣場。最後是配合政府環保綠能與智慧交通政策，於服務區內設置電動車快充站、太陽能板與地磁停車系統，提升用路人停車便利性。