輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

▲日前有開啟ADAS小客車追撞其他小客車。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

近年輔助駕駛系統ADAS已成為新車標準配備，但相關事故卻屢見不鮮，高公局公布6大情境，輔助駕駛系統易誤判，包括與前車速差過大、前車突然切入、大雨或濃霧等。高公局提醒，使用輔助系統駕駛，若放手開車，可開罰6000至3萬6000元，並禁止繼續行駛。

今年9月1日深夜，國3北向203.7公里處一輛故障小客車因跨線停放，遭後方啟用ADAS的小客車追撞，正屬於「速差過大」與「前車未在車道中央」的情境；9月9日國3北向253.2公里處，也有施工緩撞車在內車道警戒時，被開啟ADAS的後車撞擊，原因同樣與速差判讀失準有關。

高公局指出，目前台灣市售車輛配置的ADAS並非自動駕駛，僅達國際SAE J3016標準的0至2級，屬於輔助駕駛系統，並非全自駕，系統在6大情境下容易誤判，包括與前車速差過大、前車未位於車道中央、前車突轉向或切入、特殊路形、大雨濃霧等惡劣環境、前車外型特殊等，因此駕駛仍須全程掌握方向盤。

部分駕駛對輔助駕駛功能認知不足或過度依賴，容易因分心導致事故。高公局重申，輔助駕駛只能降低駕駛負擔，不能取代人為操作，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」涉及危險駕車相關規定，處新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，請用路人切勿以身試法。