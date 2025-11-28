陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產　射程可達1300公里

▲四川民企「凌空天行」研發出高超音速導彈，已完成基本型量產。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川一家民營企業研發出射程可達1300公里的「高超音速導彈」，引起外界熱議。這間位於成都的「四川凌空天行」自主研發出「馭空戟-1000」已完成基本型量產，並具備5至7馬赫高速飛行與智慧識別能力。該企業強調，這款武器成本僅為傳統高超音速導彈的十分之一，展現民企在前沿裝備研製上的突破。

《成都日報》報導，一則「四川民企造出高超音速導彈」的詞條，在多個社交平台上引發熱議。經記者多方求證，這是一家叫「凌空天行」的民營企業，其自主研發的「馭空戟-1000」高超音速導彈，實現了高端裝備從「奢侈品」到「消耗品」的轉變。

根據四川凌空天行介紹，「馭空戟-1000」由北京與四川兩地公司共同研發，核心性能包括500至1300公里射程、5–7馬赫飛行速度與360秒動力巡航時間，可透過陸基發射車部署並對海上移動平台與各類艦艇實施精準打擊。其智能型版本正整合AI決策與集群協同能力，仍在研製中。

根據該企業公開釋出的資訊顯示，導彈實施「飽和式攻擊」的3D模擬畫面也有出現，其強調具備自動識別目標、規避威脅等功能。外界關注的低成本優勢，則來自企業採用「商用品、工業產線、社會產能」的模式，降低研發與製造門檻，使高超音速技術向規模化應用推進。

凌空天行同時在成都推進產業基地建設，其位於成都未來科技城的高超音速飛行器研發生產基地預計年底投用，屆時可提供從設計、整機生產到試飛的完整鏈條服務。公司也強調，其供應鏈高度在地化，數十家合作廠商均來自四川，形成快速響應的本地工業協作體系。