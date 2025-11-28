　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產　射程可達1300公里

▲四川民企「凌空天行」研發出高超音速導彈，已完成基本型量產。（圖／翻攝環球網）

▲四川民企「凌空天行」研發出高超音速導彈，已完成基本型量產。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川一家民營企業研發出射程可達1300公里的「高超音速導彈」，引起外界熱議。這間位於成都的「四川凌空天行」自主研發出「馭空戟-1000」已完成基本型量產，並具備5至7馬赫高速飛行與智慧識別能力。該企業強調，這款武器成本僅為傳統高超音速導彈的十分之一，展現民企在前沿裝備研製上的突破。

▲四川民企「凌空天行」研發出高超音速導彈，已完成基本型量產。（圖／翻攝環球網）

《成都日報》報導，一則「四川民企造出高超音速導彈」的詞條，在多個社交平台上引發熱議。經記者多方求證，這是一家叫「凌空天行」的民營企業，其自主研發的「馭空戟-1000」高超音速導彈，實現了高端裝備從「奢侈品」到「消耗品」的轉變。

根據四川凌空天行介紹，「馭空戟-1000」由北京與四川兩地公司共同研發，核心性能包括500至1300公里射程、5–7馬赫飛行速度與360秒動力巡航時間，可透過陸基發射車部署並對海上移動平台與各類艦艇實施精準打擊。其智能型版本正整合AI決策與集群協同能力，仍在研製中。

▲四川民企「凌空天行」研發出高超音速導彈，已完成基本型量產。（圖／翻攝環球網）

根據該企業公開釋出的資訊顯示，導彈實施「飽和式攻擊」的3D模擬畫面也有出現，其強調具備自動識別目標、規避威脅等功能。外界關注的低成本優勢，則來自企業採用「商用品、工業產線、社會產能」的模式，降低研發與製造門檻，使高超音速技術向規模化應用推進。

凌空天行同時在成都推進產業基地建設，其位於成都未來科技城的高超音速飛行器研發生產基地預計年底投用，屆時可提供從設計、整機生產到試飛的完整鏈條服務。公司也強調，其供應鏈高度在地化，數十家合作廠商均來自四川，形成快速響應的本地工業協作體系。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產　射程可達1300公里

宏福苑「火場第一視角」曝光！倖存者揭死裡逃生瞬間：救了一對夫妻

陸AI模擬還原宏福苑火災　棟距10公分縫隙產生「立體風道效應」

宏福苑大火釀94死！　生還者悲憤喊：10分鐘火就大到無法逃

不只成本低！「香港為何常用竹棚」內行解答：需求小就沿用

宏福苑「報平安網站」這2棟情況最嚴峻　一見黑格子秒心碎

港「穗禾苑」修繕兩年「棚架還在」　擔心憾事重演！居民開會激動討說法

宏福苑涉「誤殺」男子押回公司取證　黃姓工程顧問有虛假文件前科

「跟愛貓走了」！宏福苑大火94死　他淚崩尋妻：斷聯前叫她撐下去

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼了：發生什麼都不知道

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產　射程可達1300公里

宏福苑「火場第一視角」曝光！倖存者揭死裡逃生瞬間：救了一對夫妻

陸AI模擬還原宏福苑火災　棟距10公分縫隙產生「立體風道效應」

宏福苑大火釀94死！　生還者悲憤喊：10分鐘火就大到無法逃

不只成本低！「香港為何常用竹棚」內行解答：需求小就沿用

宏福苑「報平安網站」這2棟情況最嚴峻　一見黑格子秒心碎

港「穗禾苑」修繕兩年「棚架還在」　擔心憾事重演！居民開會激動討說法

宏福苑涉「誤殺」男子押回公司取證　黃姓工程顧問有虛假文件前科

「跟愛貓走了」！宏福苑大火94死　他淚崩尋妻：斷聯前叫她撐下去

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼了：發生什麼都不知道

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

國道12/25、元旦取消20公里免收費　停路肩看煙火最重罰6千

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD

大陸熱門新聞

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

即／香港宏福苑火增至83死

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

香港惡火65死　百人排隊認屍

香港惡火母徹夜尋嬰　婦拿畢業照尋女

宏福苑惡火　「一個普通香港消防員的自白」瘋傳

快訊／宏福苑惡火累計94死　76傷11人是消防員

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

妻困宏福苑！他曝通話內容「撐不住了」

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

宏福苑惡火83死　移英兒子尋77歲獨居父

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

更多熱門

相關新聞

47歲電磁彈射專家魯軍勇當選院士

47歲電磁彈射專家魯軍勇當選院士

隨著福建艦航母成功服役，象徵中國電磁彈射技術將全力發展，近日公布2025 年中國科學院與中國工程院最新院士增選名單中，就出現長年深耕電磁彈射技術的 47 歲教授魯軍勇。這位被外界稱為「航母電磁彈射的技術守護者」的青年專家，為福建艦提供關鍵動力系統，成為今年院士增選最亮點人物。

與那國島部署防空飛彈 陸外交部：這動向極其危險

與那國島部署防空飛彈 陸外交部：這動向極其危險

紅旗-20成美軍F-35最大剋星？

紅旗-20成美軍F-35最大剋星？

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

殲-15DT彈滑兼容首秀福建艦甲板

關鍵字：

大陸軍武高超音速導彈四川民企導彈馭空戟成都

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面