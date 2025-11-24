　
大陸 大陸焦點 特派現場

與那國島部署防空飛彈　陸外交部：這動向極其危險

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

▲日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

記者魏有德／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日前往距台灣僅110公里遠的與那國島視察，並透露將在該島部署中程地對空飛彈，應對中國威脅。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，「這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧指出，《波茨坦公告》明言，日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了專守防衛原則，然而，令人警惕的是，「日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄無核三原則。」

毛寧提到，「日本右翼勢力正在極力突破和平憲法的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」

毛寧強調，「今（2025）年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

