20年攻克「電磁彈射」技術　47歲專家魯軍勇當選中國科學院院士

▲殲-35在福建艦上彈射起飛。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

隨著福建艦航母成功服役，象徵中國電磁彈射技術將全力發展，近日公布2025 年中國科學院與中國工程院最新院士增選名單中，就出現長年深耕電磁彈射技術的47歲教授魯軍勇。這位被外界稱為「航母電磁彈射的技術守護者」的青年專家，為福建艦提供關鍵動力系統，成為今年院士增選最亮點人物。

綜合陸媒報導，本次兩院共新增院士144名，其中工程院院士71名、科學院院士73名，雖然名單橫跨基礎科學、工程技術、材料能源、資訊電子等多領域，但魯軍勇的入選格外受到軍事與科技界關注。

▼魯軍勇來自海軍工程大學長年深耕電磁彈射技術。（圖／翻攝自科技日報）

魯軍勇長期從事艦載機彈射起飛關鍵技術研究，外界看到的是艦載機在航母甲板上 僅2秒即可被彈射升空，但他指出，這2秒的背後，是科研團隊20多年的持續攻關與技術堆疊。

為突破傳統蒸汽彈射的限制，中國科研團隊早期幾乎是「從零開始」，需在特種直線電機、精準能量控制、高能脈衝儲能、長壽命關鍵元件、系統集成與安全冗餘等多個環節同時實現跨越。魯軍勇帶領團隊逐步實現技術閉環，最終讓電磁彈射系統在福建艦上成功應用，讓中國成為全球極少數掌握相關核心技術的國家。

魯軍勇曾表示：「我們只有一個信念，讓艦載機安全可靠地彈出去。」這句話，也被外界視為他科研精神的最佳註腳。

事實上本屆院士增選呈現年輕化趨勢，60歲以下的占比超過六成，而魯軍勇更以47歲之姿成為院士階層中年輕代表。他的入選，被認為象徵中國戰略科技領域的世代交替，以及青年科研力量在國防科技中的全面崛起。

此外，在中國工程院的選舉領域中，航母彈射屬於「機械與運載工程」和「信息與電子工程」的交叉地帶，技術門檻相當高。有專家分析，魯軍勇能在此級別競爭中脫穎而出，代表其科研成果具有重要國家戰略價值。

▼大陸官方首次公開殲-15DT在福建艦航母完成彈射起飛和著艦訓練。（圖／翻攝自人民海軍）