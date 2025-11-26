　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

20年攻克「電磁彈射」技術　47歲專家魯軍勇當選中國科學院院士

▲▼殲-35艦載戰鬥機從福建艦上電磁彈射起飛。（圖／翻攝自新華社）

▲殲-35在福建艦上彈射起飛。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

隨著福建艦航母成功服役，象徵中國電磁彈射技術將全力發展，近日公布2025 年中國科學院與中國工程院最新院士增選名單中，就出現長年深耕電磁彈射技術的47歲教授魯軍勇。這位被外界稱為「航母電磁彈射的技術守護者」的青年專家，為福建艦提供關鍵動力系統，成為今年院士增選最亮點人物。

綜合陸媒報導，本次兩院共新增院士144名，其中工程院院士71名、科學院院士73名，雖然名單橫跨基礎科學、工程技術、材料能源、資訊電子等多領域，但魯軍勇的入選格外受到軍事與科技界關注。

▼魯軍勇來自海軍工程大學長年深耕電磁彈射技術。（圖／翻攝自科技日報）

▲▼中國年僅47歲深耕電磁彈射技術的教授魯軍勇當選院士，被外界稱為「航母電磁彈射的技術守護者」。（圖／翻攝自科技日報）

魯軍勇長期從事艦載機彈射起飛關鍵技術研究，外界看到的是艦載機在航母甲板上 僅2秒即可被彈射升空，但他指出，這2秒的背後，是科研團隊20多年的持續攻關與技術堆疊。

為突破傳統蒸汽彈射的限制，中國科研團隊早期幾乎是「從零開始」，需在特種直線電機、精準能量控制、高能脈衝儲能、長壽命關鍵元件、系統集成與安全冗餘等多個環節同時實現跨越。魯軍勇帶領團隊逐步實現技術閉環，最終讓電磁彈射系統在福建艦上成功應用，讓中國成為全球極少數掌握相關核心技術的國家。

魯軍勇曾表示：「我們只有一個信念，讓艦載機安全可靠地彈出去。」這句話，也被外界視為他科研精神的最佳註腳。

事實上本屆院士增選呈現年輕化趨勢，60歲以下的占比超過六成，而魯軍勇更以47歲之姿成為院士階層中年輕代表。他的入選，被認為象徵中國戰略科技領域的世代交替，以及青年科研力量在國防科技中的全面崛起。

此外，在中國工程院的選舉領域中，航母彈射屬於「機械與運載工程」和「信息與電子工程」的交叉地帶，技術門檻相當高。有專家分析，魯軍勇能在此級別競爭中脫穎而出，代表其科研成果具有重要國家戰略價值。

▼大陸官方首次公開殲-15DT在福建艦航母完成彈射起飛和著艦訓練。（圖／翻攝自人民海軍）

▲▼大陸官方首次公開殲-15DT在福建艦航母完成彈射起飛和著艦訓練。（圖／翻攝自人民海軍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

相關新聞

思考兆元國防預算的三個效應

思考兆元國防預算的三個效應

賴清德總統今天召開記者會宣佈高達1.25兆新臺幣之國防特別追加預算案，其實此項訊息已經提早透過賴清德總統親自署名，投書華盛頓郵報公開揭露。當消息早已曝光之後，賴清德總統再召開記者會，向臺灣社會說明；平心而論就先後次序來說，先告知外人再向台灣民眾說明，難道總統的頭家不能夠率先知道，被告知的次序還要排在外國媒體之後，實在讓人覺得相當遺憾。

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

美警告飛越委內瑞有危險　多家航空急停航班

美警告飛越委內瑞有危險　多家航空急停航班

關鍵字：

電磁彈射福建艦魯軍勇院士大陸軍武軍武

讀者迴響

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面