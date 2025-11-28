Fumi阿姨踢婦人被罰款「1原因」決定申訴！律師支持：多少髒了自己

▲Fumi阿姨。(資料照／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運前段時間發生讓座爭議，台大畢業的張姓高材生（Fumi阿姨）一腳踹飛婦人，引起大眾關注。Fumi阿姨受訪時曾說，自己是出於保護自身安全，才會出腳反擊，因此若再重來一次，他還是會保護自己。之後Fumi阿姨也在節目上分享後續，透露自己有被罰款，因為金額較高，所以有申訴。對此，律師李怡貞直呼支持。

9月29日，一名白髮婦人因為想坐在優先席，所以要求穿著裙裝的年輕人讓座，Fumi阿姨正是該名年輕人，由於婦人用袋子敲擊，並對其言語挑釁，讓自己感到恐懼、被攻擊，所以才會出於「保護自身安全」，而出腳反擊。

事後有網友搜出Fumi阿姨的社群帳號，讓他受到廣泛關注，不僅粉絲數來到8.7萬，也時不時會上節目。他近期就在藝人薔薔的Podcast節目《薔栗膠》上透露，就算重來一次，他還是會做一樣的事情，因為他曾透過司法處理其他事，但過程往往冗長，且未必能達到自己想要的結果。他強調，自己並沒有想要踢傷婦人。

Fumi阿姨還提到，這件事情有被罰款，但自己有填申訴，因為他跟律師都認為這是正當防衛，而裁定內容中的金額，較以往案例還要高，且裁定內容寫得「蠻用力的」，實在不想留下不好的紀錄。

對此，律師李怡貞就發文表示，支持Fumi阿姨，「處理髒人，本來就會多少髒了自己。加油！」貼文底下，也有不少網友表示，「支持Fumi阿姨」、「支持，加油，正面迎戰」、「支持+1，為什麼保護自己要被罰」。但也有網友表示，「我不支持暴力，難道律師支持以牙還牙，以暴制暴？司法的判決，真有公正性，踹人被罰就是應當的」。