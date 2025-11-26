「北捷踹嬤」最新裁定曝！Fumi阿姨：開罰金額過高正在申訴

▲Fumi阿姨上藝人薔薔PODCAST節目《薔栗膠》。（翻攝自YT《薔栗膠》）

圖文／鏡週刊

台北捷運日前發生的優先席衝突，其中的男乘客（暱稱Fumi阿姨）近期上藝人薔薔PODCAST節目《薔栗膠》並且談到事件的後續發展，他透露目前還在審理當中。

回顧當時事件，一名婦人在淡水信義線車廂內，要求「Fumi阿姨」讓出博愛座未果，竟然出手拿手提袋撞擊，「Fumi阿姨」一氣之下一腳踹飛該名婦人，當時事發後也引起了網友熱議，「Fumi阿姨」也因此成了話題人物。

「Fumi阿姨」近期上藝人薔薔PODCAST節目《薔栗膠》，談到成為話題人物後的生活。他坦言，其實自己也蠻訝異的，沒想到後續會燒了好幾個禮拜。至於變成話題人物是否習慣？他則說，一開始是非常緊張，當時在社群媒體上被發出來，所以非常焦慮都睡不著，直到後來大家罵也罵過了，討論也討論過了，自己也比較習慣這樣的感覺，但還是感覺蠻不真實的。

至於重來一次會踢她嗎？「Fumi阿姨」立刻回應，「會，我會做一樣的事情」，因為自己有經歷過以司法處理的方式，後面都很冗長，而且不一定能達到自己想要的。他也表示，當時並沒有想要踢傷婦人，就只是把她踢到後面，「希望她好好的，然後不要再偷東西」。

節目中有人問，最後踹這一腳有被罰錢嗎？「Fumi阿姨」說，這件事情有被罰款，但自己有填申訴。他指出，其裁定他跟律師都不認同，他們認為這是正當防衛或過當防衛，而裁定內容中有罰了一個金額。他說，律師真的對他蠻好的，且有去翻以往的案例，結果自己罰的金額不同，有比較高，所以就會覺得他們是不是故意的，「目前還在審理當中」。

「Fumi阿姨」表示，會申訴的原因是，他跟律師認為是正當防衛或過當防衛，但裁定內容寫得「蠻用力的」，所以不想留下那個不好的紀錄。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿



