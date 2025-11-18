　
民生消費

響應11/13世界友善日　曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

▲▼ 世界友善日,曼秀雷敦,台北捷運,關懷,主題曲,公益 。（圖／曼秀雷敦提供）

▲11月13日是「世界友善日」，百年經典品牌曼秀雷敦鼓勵我們向身邊的人與世界傳遞關懷。

圖、文／曼秀雷敦提供

11月13日是「世界友善日」，鼓勵我們向身邊的人與世界傳遞關懷。百年經典品牌曼秀雷敦特別響應這有意義的節日，首次攜手台北捷運公司合作，於捷運「台北101/世貿站」限時一天更換月台進站音樂，讓全新品牌主題曲〈我們都是曼秀雷敦小護士〉以萌趣童聲溫暖月台，喚起社會中的關懷能量。

響應世界友善日，曼秀雷敦以全新品牌歌曲傳遞溫暖關懷，喚醒愛的力量
每年「世界友善日」都提醒著我們在匆忙的生活裡停下腳步，給身邊的人一個微笑或擁抱。今年的台灣，走過地震、颱風與經濟的不確定，那些時刻讓人心更柔軟，也讓我們更明白——理解與溫暖，是最需要的力量。

擁有逾135年歷史的曼秀雷敦，長年以多樣護理產品陪伴在人們生活的每一刻，實踐著「處處關懷」理念。此次推出全新主題曲〈我們都是曼秀雷敦小護士〉，唱出「Sunny Day, Rainy Day, Care For You, Everyday～給你陪伴、讓你心安，愛給你力量～」的溫暖旋律，提醒著人們，即使身處不安的時代，也能因為彼此的關懷，而安心前行。

捷運進站音樂開啟關懷序曲，快閃活動邀你一起傳遞愛
響應「世界友善日」，曼秀雷敦與台北捷運公司攜手合作，於這天將品牌主題曲〈我們都是曼秀雷敦小護士〉取代傳統進站輕音樂於信義線台北101/世貿站全日播放，讓通勤時刻也能萌發出美好與善意的種子。

曼秀雷敦期盼以音樂與擁抱喚起城市的溫柔，讓「友善」不只是節日口號，而是每日生活中持續流動的暖心力量。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

