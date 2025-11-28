花蓮慈院再奪台灣健康永續獎績優醫院　報告書同步獲銅級肯定

▲▼花蓮慈院榮獲「永續績優醫院獎」；《永續報告書》也獲得銅級殊榮，由花蓮慈院吳彬安副院長代表（右）受獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025 台灣健康永續獎」於 11 月 26 日在圓山大飯店舉行頒獎典禮，花蓮慈濟醫院在 44 家報名醫院中脫穎而出，再度榮獲「台灣永續績優醫院獎」；首本《永續報告書》也獲得「永續報告獎銅級」殊榮，由花蓮慈院吳彬安副院長代表受獎。

在永續減碳路徑上，花蓮慈院多年來積極推動綠色醫療，以「建築設計」、「設備升級」、「智慧監控」、「低碳飲食」四大行動為核心，將節能減碳融入院區日常管理。院內也導入 AI 智慧監控系統，精準控管溫度與空氣品質；同時汰換高耗能設備並參與虛擬電廠計畫，年度節能量超過 139 萬度電、節能率達 23.5％，有效減少碳排放。另推廣低碳素食，三年累計逾 144 萬人次用餐，每月可減少約 766 公斤 CO₂e，相當於 25,533 棵樹的年吸碳量，從日常落實健康與減碳。

吳彬安副院長表示，繼去年通過第一次溫室氣體盤查認證後，今年新增三項範疇三盤查項目，進一步將上游段碳排放納入計算，並於今年 9 月順利通過第二次溫室氣體盤查認證。

智慧科技應用也拓展到臨床醫療，包括可提供線上病歷申請、看診查詢……等服務的「慈濟智能健康管家 APP」；導入生成式 AI 與太魯閣族語語音模型的「i 菩提護理 AI 助手」；並承接全台首度電子處方箋試辦計畫，可減少每年逾 71 萬張紙張、節省約 2,203 公噸 CO₂e 的碳排放。智慧化措施對醫療團隊、病人及照顧家屬都大有幫助，讓偏鄉民眾享有與北部、西部同等，甚至更便利的就醫體驗。

▲吳彬安副院長（左二）領獎後與永續發展辦公室同仁合影。

面對地震頻仍的花東地區，花蓮慈院依災害管理四階段，每年制訂危機管理與緊急應變計畫，進行風險辨識與評估，以地理特性、發生率與韌性計算脆弱度（HVA），推動減災與預防準備作業。透過複合式災害演練提前佈局，強化整體應變能量，保障院內人員與病患安全；並針對不同時期興建的建物採用抗震設計，確保重大災害發生時能維持醫療不中斷、降低二次傷害。同時與花蓮縣政府成立花蓮縣災難醫療隊（DMAT），提高區域應變能量，並在病房導入 AIoT 智慧防減災系統。

花蓮慈濟醫院深耕東部 40 年，肩負急重難症救治與縮短城鄉醫療差距的使命。面對醫院高耗能、高碳排的特性，自 2023 年起積極籌備永續推動事項，成立專責「永續發展辦公室」，以「人本醫療、尊重生命」為永續核心，並專注 4 大面向與 17 項議題，並依據 AA1000 標準盤點 10 類利害關係人，了解各利害關係人關切的永續議題，逐一回應，以建立長遠且可信賴的互動模式。

▲吳彬安副院長表示，再度獲奬並同時獲得「永續報告獎銅級」肯定，是全院團隊共同努力的成果。

「打造幸福友善的職場，才能孕育健康員工。」花蓮慈院致力營造多元與支持性的職場文化，包含不分職類都能享有免費高科技健檢的福利，深獲同仁肯定，並推動「黃金人口計畫」，促進青銀共融與經驗傳承，截至 2024 年 12 月 31 日，已有 84 位具有不同專長的同仁回聘，繼續發揮長才；並透過公費培育與外籍醫務人員聘僱，穩定強化偏鄉醫療能量，使護理類離職率下降 5.71%。另承接衛福部中央健保署 IDS 計畫後，持續推展「全人醫療整合計畫」，建構五全照護模式，再整合應用AI 與大數據資料庫，縮短城鄉醫療差距。

吳彬安副院長表示，再度獲得「台灣永續績優醫院獎」，並同時獲得「永續報告獎銅級」肯定，是全院團隊共同努力的成果，更是對花東居民的承諾。未來醫院將以「健康台灣、深耕花東、醫療永續、健康韌性」為願景，與花東鄉親一起邁向更永續的未來。