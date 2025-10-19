素食遠離腦中風！慈院蔬食救健康護地球　獲健康行動最佳創意獎

▲心臟內科專家張懷仁醫師專題分享「藥食同源：全植物飲食，健康永續的最佳處方」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院內科部副主任暨心臟內科主治醫師張懷仁10月19日在2025健康永續暨蔬食市集第二天活動開場演講「藥食同源、全植物飲食的科學實踐」；營養科團隊則以愛心結合創意所研發的「彩蔬蘋果芋泥捲」獲得健康行動低碳蔬食組「最佳創意獎」肯定。

聯合國第二十八屆氣候峰會，世界衛生組織提出氣候變遷帶來的高溫和疾病加劇，至少影響兩億人的生命健康。為突出氣候變遷對健康的影響，蔬食減碳成為本次永續活動推廣的重點。

▲「彩蔬蘋果芋泥捲」獲得健康行動低碳蔬食組「最佳創意獎」肯定。由營養科主任劉詩玉（左）和廚師莊淑倩（中）代表受獎。

19日上午十點，心臟內科專家張懷仁醫師專題分享「藥食同源：全植物飲食，健康永續的最佳處方」。張懷仁不只在臨床照護病人，也長期投入醫學及素食研究，並親身實踐科學蔬食。張懷仁醫師指出，膽固醇是造成身體發炎反應，粥狀動脈血管硬化的危險因子。大家常說「好心腸」是正確的，腸道健康和心腦緊緊相連，沒有好的腸道就無法擁有好的心臟。

▲▼花蓮慈院作品「彩蔬蘋果芋泥捲」採用在地小農芋頭，以愛心、低碳結合創意，傳達健康意識和對花蓮農業的關懷。

台灣人熱愛吃蛋，尤其紅肉和蛋經過腸道菌代謝後會產生氧化三甲胺，和膽固醇一樣會造成動脈硬化、腦中風和心臟衰竭。但黃豆和大豆蛋白的蛋白質甚至高過肉類，與雞蛋相當。而依據美國與台灣的健康前瞻性研究數據顯示，素食者有較低的血壓和血糖，發生腦中風的機率下降60%以上。張懷仁以他自身實踐全植物飲食鼓勵大家，全穀類加澱粉豆就可以提供完整蛋白質但不含膽固醇，正確選擇蔬食不但不會營養不良，還可以攝取更多樣的營養價值，也讓自己的健康永續。

緊接著，大會表揚推廣蔬食餐桌，用心詮釋「美味與環境」共生的蔬食競賽得獎作品。主辦單位從超過50道菜餚，最終選出九道獲獎作品。花蓮慈濟醫院營養科團隊以「彩蔬蘋果芋泥捲」獲得《低碳蔬食》組的最佳創意獎。

▲花蓮慈院參與健康永續暨蔬食市集，以綠色醫療護地球護健康的健康永續行動，吸引許多民眾駐足了解。

花蓮慈濟醫院營養科團隊設計「彩蔬蘋果芋泥捲」的初衷，是希望能幫助0403大地震後的花蓮農友，選用花蓮當地南華村盛產的芋頭降低了油脂含量，卻保留了芋頭與餡料的原始香氣和鬆軟口感，不僅能減少過多熱量攝取，也能增加飽足感，讓這道料理兼顧健康與美味，在保留美味的同時，減少動物性廢氣的排放，並傳遞友善環境的理念。推動素食營養與減碳觀念，也希望喚起民眾在飲食的健康意識和對花蓮農業的關懷。

連續兩日的市集活動，19日，慈濟北區志工也端出拿手的炒米粉結合豆包、毛豆，讓民眾嘗到的美味蔬食，也是營養均衡的素食，真的很不一樣，同時呼應大會主題，希望將永續落實於生活中，蔬食不但是關於怎麼選擇飲食，也是支持永續的生活態度。

