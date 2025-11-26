　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

甩掉「行人地獄」！　陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

▲陳以信提出「每年新增100公里人行道」政見，要改善台南長期被批評的行人環境。（記者林東良翻攝）

▲陳以信提出「每年新增100公里人行道」政見，要改善台南長期被批評的行人環境。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨台南市長提名的前立法委員陳以信26日公佈第23項政見，聚焦行人交通安全，提出「每年新增100公里人行道（含標線人行道）」的明確目標，要用最快速度徹底改善臺南步行環境、甩掉「行人地獄」的長期惡名。

陳以信表示，根據交通部統計，今年1至8月台南交通死亡人數高達213人，為全國之冠，而行人友善度偏低，是造成高風險的重要結構性因素。依市府工務局資料，目前台南人行道約966公里、無人行道1499公里，普及率僅39%，低於全國平均44%，在六都更是墊底。他指出，台北市（含標線人行道）普及率已達80%，台中71%，高雄55%；反觀臺南近五年新增與改善的人行道總長僅47公里，平均每年僅9公里，改善速度明顯偏慢。

陳以信以桃園為例，強調改善速度的重要性。桃園在2020年人行道普及率只有39%，與臺南目前相當，但市府大幅投入改善後，四年內躍升至53%，整體交通死亡數也明顯下降，今年1至8月為六都第二低。

陳以信承諾，若當選市長，將以桃園模式作為標竿，每年推動100公里人行道建設，四年總計400公里，讓普及率由39%提升至55%。陳以信強調，這不僅有助於降低交通死傷，更能重塑臺南長久以來被詬病的交通安全體質。

陳以信也補充，國際研究顯示，增設人行道能有效降低行人事故風險；步行空間改善後，沿街店家營業額通常會同步提升。以臺南老街區密集、觀光人潮旺盛的城市特性，只要打造完善步行路網，就能延長遊客停留時間，進一步帶動地方經濟。

陳以信表示，他的目標，是讓台南從「行人地獄」轉身為「行人最友善的城市」，讓市民與旅客都能安心走在路上，重新找回台南的城市自信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女客「內用喝飲料」消化道灼傷！　麥當勞：檢視設備操作正常
快訊／台中社區大樓男子墜落　壓扁花圃無生命跡象
沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲
快訊／狂砍二房東297刀「整臉破碎」亡　房客遭判19年
快訊／湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人
「世界最強」女大力士是男的！　主辦宣布：剝奪冠軍資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

攜手推動清新永續家園　台東環保局表揚空品維護績優單位

疑犯趁颱風夜行竊工地電纜線　台東刑警大隊迅速追緝到案

打造育兒友善幸福城市　台東太麻里綜合社福館動土

台東縣警局舉行陞職授階典禮　肯定5名資深與優秀警力

警進校園活潑宣講　師生輕鬆學防詐、性平與交安

陳亭妃推《市民約定書》＋貼圖　喊用「鐵馬精神」陪台南加速前進

甩掉「行人地獄」！　陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

5年狂開罰單135億！議員批辦活動給外人抽獎　台中市府回應了

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

攜手推動清新永續家園　台東環保局表揚空品維護績優單位

疑犯趁颱風夜行竊工地電纜線　台東刑警大隊迅速追緝到案

打造育兒友善幸福城市　台東太麻里綜合社福館動土

台東縣警局舉行陞職授階典禮　肯定5名資深與優秀警力

警進校園活潑宣講　師生輕鬆學防詐、性平與交安

陳亭妃推《市民約定書》＋貼圖　喊用「鐵馬精神」陪台南加速前進

甩掉「行人地獄」！　陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

5年狂開罰單135億！議員批辦活動給外人抽獎　台中市府回應了

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

大陸宣布重映台片《賽德克巴萊》！13年前刪減130分鐘…首放完整版

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

製鞋旺季來億、鈺齊營運看俏　疑慮消弭成衣訂單回溫

十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

地方熱門新聞

自閉症單車團行經南台灣永福國小陪騎、補給、加油全力挺

屏東男遶境　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

全國家事類技藝競賽　壢家駱沛妤奪金手獎

海巡署中部分署社會創新共融　獲首例政府服務獎

國姓搶成功慶典邁入第24屆

甩掉「行人地獄」！陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

花蓮男深夜自戕「胸口插刀」　警消破窗救人

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

嘉義新住民茶藝協會推動文化融合與培力課程

烏樹林火勢受控！環保局強化分區管理、夜巡與AI監測

消防機器人攻入後壁廢棄物火場助前線降溫探熱點

更多熱門

相關新聞

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，25日公布第22項政見，以「草山熱氣球帶你到月球」為主題，宣布將在台南東側內山地區推動常態性熱氣球觀光，盼以大型亮點活動重新帶動左鎮、南化、楠西、龍崎等地經濟動能，翻轉長期被忽視的山區發展。

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

陳以信推「台南通 Tainan Pass」主打一支手機整合市政服務

陳以信推「台南通 Tainan Pass」主打一支手機整合市政服務

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

關鍵字：

行人地獄陳以信道安人行道

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面