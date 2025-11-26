甩掉「行人地獄」！　陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

▲陳以信提出「每年新增100公里人行道」政見，要改善台南長期被批評的行人環境。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨台南市長提名的前立法委員陳以信26日公佈第23項政見，聚焦行人交通安全，提出「每年新增100公里人行道（含標線人行道）」的明確目標，要用最快速度徹底改善臺南步行環境、甩掉「行人地獄」的長期惡名。

陳以信表示，根據交通部統計，今年1至8月台南交通死亡人數高達213人，為全國之冠，而行人友善度偏低，是造成高風險的重要結構性因素。依市府工務局資料，目前台南人行道約966公里、無人行道1499公里，普及率僅39%，低於全國平均44%，在六都更是墊底。他指出，台北市（含標線人行道）普及率已達80%，台中71%，高雄55%；反觀臺南近五年新增與改善的人行道總長僅47公里，平均每年僅9公里，改善速度明顯偏慢。

陳以信以桃園為例，強調改善速度的重要性。桃園在2020年人行道普及率只有39%，與臺南目前相當，但市府大幅投入改善後，四年內躍升至53%，整體交通死亡數也明顯下降，今年1至8月為六都第二低。

陳以信承諾，若當選市長，將以桃園模式作為標竿，每年推動100公里人行道建設，四年總計400公里，讓普及率由39%提升至55%。陳以信強調，這不僅有助於降低交通死傷，更能重塑臺南長久以來被詬病的交通安全體質。

陳以信也補充，國際研究顯示，增設人行道能有效降低行人事故風險；步行空間改善後，沿街店家營業額通常會同步提升。以臺南老街區密集、觀光人潮旺盛的城市特性，只要打造完善步行路網，就能延長遊客停留時間，進一步帶動地方經濟。

陳以信表示，他的目標，是讓台南從「行人地獄」轉身為「行人最友善的城市」，讓市民與旅客都能安心走在路上，重新找回台南的城市自信。