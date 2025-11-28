輻射冷卻發威「日夜溫差達10度」　下周二再降溫雨變多

▲周末清晨輻射冷卻加持，低溫下探16度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)將是未來一周天氣最好的一天，周末兩天清晨因輻射冷卻加持，低溫探16度，白天溫暖，西部日夜溫差可達10度；下周二後將有新一波東北季風帶來降溫，且降雨變多，桃園以北、東半部降雨將有局部短暫雨。

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，今天受東北季風影響，各地感受偏涼，明天東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大，下波東北季風影響落在下周二，氣溫將再度轉涼。

目前天琴颱風位於南海靠近越南附近，由於環境不利發展，今天上午8點減弱為輕颱，將朝北往越南移動，對台灣沒有影響，不過颱風中高層雲系將吹到台灣上空，今天雲量偏多，中高層雲系掉到地面歷經蒸發，有飄雨情況，山區降雨較多。

▲今天天氣預測。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，今天白天因南方雲系北上，山區尤其中南部、花東有降雨，南部也有零星雨勢，白天雲量偏多；受到東北季風影響，北部、東半部高溫22度，中南部24度，整體偏涼，今天晚上到明天清晨南方雲系減少，天氣轉穩定，因局部輻射冷卻作用，中部以北、東北部低溫下探14到15度，近山區溫度更低，南部、花東清晨低溫約17到19度。

未來降雨趨勢方面，李孟軒說明，明天周六為未來一周天氣較穩定時刻，周日和下周一水氣增多，周日中部以北山區、東北部有降雨，下周一基隆北海岸、花東也有局部降雨。

不過李孟軒提醒，降雨增多的時間落在下周二東北季風南下後，桃園以北、東半部降雨機率增加，有局部短暫雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，李孟軒表示，今天東北季風影響，各地較涼，明天到下周一白天高溫可到26到28度，明天清晨和後天清晨因輻射冷卻作用，低溫約16度左右，白天高溫偏高，日夜溫差大，西半部日夜溫差可達10度。

下周二之後東北季風增強，氣溫逐漸下降，李孟軒表示，下周四北部高溫約20度，各地低溫約16度左右，下周二之後為氣溫逐漸下降過程。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於下周是否會出現入冬首個冷氣團，氣象署預報中心副主任羅雅尹表示，下周二到下周四東北季風影響，有顯著降溫，最低溫約15到16度，溫度是否還會更低，氣象署會持續關注冷空氣模擬是否有增強或減弱等調整情況。

另外，前氣象局長鄭明典指出北極上空出現冷暖空氣對峙，巧合的是，2016年的「霸王寒流」襲台前也有類似現象；北極冷暖空氣交會可能會有顯著的冬季風暴發展，中緯度國家擔心未來幾周將受冬季風暴影響，台灣雖不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊。

羅雅尹則說明，冬季北極較冷，北方南下冷空氣是否影響中低緯度地區仍待觀察，若影響中緯度地區，對台灣天氣沒有顯著的降溫影響，後續平流層暖變可能外流不代表現在就外流，目前才11月底，還沒進入真正的冬季，北極冷空氣需要一段時間累積才會更強，後續冷空氣是否影響台灣，以現行推估未來3個月是否影響台灣仍有很大不確定性。