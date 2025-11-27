　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天仍受東北季風影響，下周再有一波，局部地區濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（28日）仍受東北季風影響，中部以北低溫約15度，周六到下周日回溫，下周一再有另一波東北季風南下，北部高溫有感降溫，下周三、下周四冷空氣更強，北部低溫再次下探15度，且雨區也將擴大，北部、東部和恆春半島有雨。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天受東北季風影響，台灣上空水氣多的狀況將從今晚持續到明天清晨，明晨西半部有零星短暫雨，白天降雨減少，各地雲量偏多，僅恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周末東北季風減弱，蔡伊其指出，各地可見陽光、多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨；周日則是基隆北海岸、中部以北山區有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，蔡伊其說明，下周一、下周二基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周三、下周四降雨範圍擴大至桃園以北、東半部和恆春半島，有局部短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度部分，明天仍受東北季風影響，中部以北低溫仍僅15度，後天清晨有輻射冷卻作用，中部以北溫度比較低，低溫約14到15度，南部低溫約18度；高溫部分，明天北部高溫約22到23度，中南部24到25度；周六和下周日白天高溫明顯回升，北部約27到28度，中南部28到30度。

下周一東北季風增強，蔡伊其說明，冷空氣影響，下周一、下周二北部高溫降溫有感，將降至23到24度，降幅約5度，低溫17度到18度。

針對有氣象粉專指出下周將出現入秋首波冷氣團，蔡伊其指出，未來一周出現冷氣團機率低，下周三後冷空氣較強，下周三、下周四會比較冷，北部低溫下探15到16度，中南部低溫下周一到下周三約18到20度，下周四中部可降到16度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

台紐旅遊互惠新里程碑！11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

見香港大火...旅日台人竟訕笑：你們也有101煙火？國內外網友全炸鍋

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

台紐旅遊互惠新里程碑！11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

見香港大火...旅日台人竟訕笑：你們也有101煙火？國內外網友全炸鍋

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

陸喊話支持建「金廈大橋」　　陸委會：沒有任何兩岸通橋規劃

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

更多熱門

相關新聞

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

未來一周有兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣加持，今天(27日)北台灣降雨明顯，屏東和恆春半島降雨也相對多，明天清晨和周六清晨中部以北、東北部低溫下探14度；周六、周日東北季風減弱，不過下周一將再有一波東北季風，北部和東半部溼答答。

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

寒流48小時後才最可怕　醫揭「延遲猝死」真相

下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

即／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

即／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

關鍵字：

天氣氣象氣象署東北季風冷空氣低溫降雨

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面