明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

▲明天仍受東北季風影響，下周再有一波，局部地區濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（28日）仍受東北季風影響，中部以北低溫約15度，周六到下周日回溫，下周一再有另一波東北季風南下，北部高溫有感降溫，下周三、下周四冷空氣更強，北部低溫再次下探15度，且雨區也將擴大，北部、東部和恆春半島有雨。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天受東北季風影響，台灣上空水氣多的狀況將從今晚持續到明天清晨，明晨西半部有零星短暫雨，白天降雨減少，各地雲量偏多，僅恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。

周末東北季風減弱，蔡伊其指出，各地可見陽光、多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨；周日則是基隆北海岸、中部以北山區有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，蔡伊其說明，下周一、下周二基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周三、下周四降雨範圍擴大至桃園以北、東半部和恆春半島，有局部短暫雨。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，明天仍受東北季風影響，中部以北低溫仍僅15度，後天清晨有輻射冷卻作用，中部以北溫度比較低，低溫約14到15度，南部低溫約18度；高溫部分，明天北部高溫約22到23度，中南部24到25度；周六和下周日白天高溫明顯回升，北部約27到28度，中南部28到30度。

下周一東北季風增強，蔡伊其說明，冷空氣影響，下周一、下周二北部高溫降溫有感，將降至23到24度，降幅約5度，低溫17度到18度。

針對有氣象粉專指出下周將出現入秋首波冷氣團，蔡伊其指出，未來一周出現冷氣團機率低，下周三後冷空氣較強，下周三、下周四會比較冷，北部低溫下探15到16度，中南部低溫下周一到下周三約18到20度，下周四中部可降到16度。