今早晚偏冷！下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

▲今晨雷達回波圖顯示，南方雲層系接近（左），恆春半島明顯降雨（中）。氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「天琴」進入南海，第3天起動向的「不確定性」持續擴大（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今晨（27日）平地最低溫在新竹關西10.5度，白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨機率，直到明天（28日）水氣東移，將一連三天迎來晴朗好天氣，但下周將有新一波東北季風報到，北台灣將轉涼有雨。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。最新（26日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「東北季風」挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增。

各地區氣溫為：

北部15至23度

中部15至28度

南部16至28度

東部13至26度

最新模式模擬顯示，明天（28日）水氣東移，天氣好轉，周六、下周日（29、30日）大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

另外，下周一、二（1、2日）天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下周三（3日）另一波「東北季風」南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

最新（27日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「天琴」進入南海，已增強為「中度」，向西北西前進，持續增強，第3天起動向的「不確定性」（紅框）持續擴大，但無侵台機率。