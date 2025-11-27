　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今早晚偏冷！下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

▲▼今早晚偏冷！下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨雷達回波圖顯示，南方雲層系接近（左），恆春半島明顯降雨（中）。氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「天琴」進入南海，第3天起動向的「不確定性」持續擴大（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今晨（27日）平地最低溫在新竹關西10.5度，白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨機率，直到明天（28日）水氣東移，將一連三天迎來晴朗好天氣，但下周將有新一波東北季風報到，北台灣將轉涼有雨。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。最新（26日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「東北季風」挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地區氣溫為：

北部15至23度
中部15至28度
南部16至28度
東部13至26度

最新模式模擬顯示，明天（28日）水氣東移，天氣好轉，周六、下周日（29、30日）大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

另外，下周一、二（1、2日）天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下周三（3日）另一波「東北季風」南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

最新（27日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「天琴」進入南海，已增強為「中度」，向西北西前進，持續增強，第3天起動向的「不確定性」（紅框）持續擴大，但無侵台機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」　1個月前憂工人抽菸釀災
宏福苑44惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天
宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看
快訊／台北石牌「水龜伯」附近凌晨火警　警鳴聲大響
美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲
快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男涉誤殺被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

烏鴉踢爆行銷手法點名美女網紅CEO　夏筠婷列6點回應

空氣有夠髒！全台空品亮橘燈　東北風挾污染物侵襲

今早晚偏冷！下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

快訊／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

烏鴉踢爆行銷手法點名美女網紅CEO　夏筠婷列6點回應

空氣有夠髒！全台空品亮橘燈　東北風挾污染物侵襲

今早晚偏冷！下周新一波東北季風報到　轉涼有雨時間點曝

「齊柏林衛星」取消發射！　延至29日升空

今晨最低10.5℃　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

快訊／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

香港大火增至44死！　娛樂圈活動急取消延期…電視台騰空助災民

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴：救不起英特爾

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

香港宏福苑大火消防1殉職7傷　黃秋生臉書4字打氣

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

港務公司打造淨零永續生態港群　不是口號而是一份承諾與態度

專訪／館長被爆做「3公分GG增大術」　李進良親曝可行性：不奇怪

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

即／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

交友軟體男生「一聽職業」就發情　空姐心累

不工作「這個月爽領5萬」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

更多熱門

相關新聞

今晨下探10.5度　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

今晨下探10.5度　「再冷2天」一周氣溫圖出爐

今天受東北季風影響，各地早晚偏涼，清晨最低溫在新竹10.5度。降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島將有局部短暫雨。不過，周末東北季風減弱，白天各地氣溫將回升，但日夜溫差仍大。

即／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

即／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

明天水氣增加4地有雨　周六再降溫剩13度

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

關鍵字：

吳德榮洩天機教室天氣氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面