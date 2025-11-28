今白天起回溫！周末直逼30℃　下周溫度驟降

▲今起轉晴迎接好天氣，周末各地再回溫。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

今天(28日)受東北季風影響，天氣依舊偏涼，白天起水氣減少後，僅中南部山區、恆春半島有零星短暫雨。這個周末，隨著東北季風減弱，白天各地氣溫將回升，各地都會是多雲到晴好天氣。不過，下周有新一波東北季風報到，可能持續影響到下周末，北部最高溫降幅5度。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天各地早晚偏涼，中部以北、宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼。離島部分，澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

曾昭誠指出，儘管今天清晨水氣仍多，西半部有零星降雨的機會，但白天起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

到了周六，東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。周日各地也是多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨，但雨量也不多。

溫度部分，周六低溫預測：中部以北、宜蘭及金門、馬祖13-15度，南部及花東17-19度、澎湖20度；高溫預測:宜花24-25度，西半部及臺東26-30度，澎湖及金門22-23度，馬祖16度。

曾昭誠提醒，下周有新一波東北季風報到，可能一路影響到周末，下周一、下周二北部最高溫降幅5度，約23至24度，低溫則約17至18度，屆時桃園以北、東半部地區及恆春半島將有局部短暫雨。下周三、下周四冷空氣更強，北部低溫再次下探15度，且雨區也將擴大，北部、東部和恆春半島有雨。