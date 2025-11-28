日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

▲小川晶不堪市議會壓力，最終主動請辭。（圖／翻攝自Facebook／小川晶）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣前橋市長小川晶深陷桃色醜聞，儘管她堅持留任，最終仍在各方壓力下，提出辭呈，而市議會27日正式通過她的辭職申請。不過在被問到是否會捲土重來時，她卻並未正面回應。

小川晶9月被週刊踢爆與已婚男下屬在7月至9月期間，單獨進出旅館開房10多次。最離譜的是，就連9月10日群馬縣發布豪雨警報的緊急時刻，小川晶竟然仍與該名男下屬前往旅館幽會，完全無視市政緊急狀況。

小川晶事後堅稱兩人沒有男女關係，強調有些工作機密事項無法與其他人討論，需要找一個完全私密的空間，先前曾在餐廳碰面，但為了避人耳目、安心談論政策，才會選擇開房。但她也坦承，這是容易「引發誤會的輕率行為」。

在面對要求下台的龐大壓力時，小川原本表態續任，但前橋市議會態度強硬，決定在27日前提出對小川的不信任案。最終，小川在11月25日主動向前橋市議會議長提出辭呈，搶在不信任案表決前做出決定。

前橋市選舉管理委員會已確定市長補選時程，將於2026年1月5日公告、1月12日投開票。

小川27日在告別記者會上表示，自己一直在反省，最初兩周的確感到煩惱和沮喪，但在10月17日決定續任後，就專注於推動市政向前邁進。而在談到辭職決定時，她強調，「不後悔卸任市長職務」，不過記者會過程中數度哽咽。

小川晶為律師出身，曾任群馬縣議員，2024年2月首次當選前橋市長，創下該市首位女性市長紀錄。值得一提的是，她2025年1月還曾率團訪問台灣，並到台南市政府進行交流參訪，當時風光無限，如今卻因私人爭議提前結束政治生涯。

辭職獲准後，小川在個人社群媒體發文表示，「我認為暫時離開市長職務，為自己的行為負起責任是最好的選擇。」然而在被問到是否會捲土重來時，她僅表示，「要認真思考身為一名市民能夠做些什麼」，並未正面回應。