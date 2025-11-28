　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

▲▼日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　請辭獲准。（圖／翻攝自Facebook／小川晶）

▲小川晶不堪市議會壓力，最終主動請辭。（圖／翻攝自Facebook／小川晶）

記者王佩翊／編譯

日本群馬縣前橋市長小川晶深陷桃色醜聞，儘管她堅持留任，最終仍在各方壓力下，提出辭呈，而市議會27日正式通過她的辭職申請。不過在被問到是否會捲土重來時，她卻並未正面回應。

小川晶9月被週刊踢爆與已婚男下屬在7月至9月期間，單獨進出旅館開房10多次。最離譜的是，就連9月10日群馬縣發布豪雨警報的緊急時刻，小川晶竟然仍與該名男下屬前往旅館幽會，完全無視市政緊急狀況。

小川晶事後堅稱兩人沒有男女關係，強調有些工作機密事項無法與其他人討論，需要找一個完全私密的空間，先前曾在餐廳碰面，但為了避人耳目、安心談論政策，才會選擇開房。但她也坦承，這是容易「引發誤會的輕率行為」。

在面對要求下台的龐大壓力時，小川原本表態續任，但前橋市議會態度強硬，決定在27日前提出對小川的不信任案。最終，小川在11月25日主動向前橋市議會議長提出辭呈，搶在不信任案表決前做出決定。

前橋市選舉管理委員會已確定市長補選時程，將於2026年1月5日公告、1月12日投開票。

小川27日在告別記者會上表示，自己一直在反省，最初兩周的確感到煩惱和沮喪，但在10月17日決定續任後，就專注於推動市政向前邁進。而在談到辭職決定時，她強調，「不後悔卸任市長職務」，不過記者會過程中數度哽咽。

小川晶為律師出身，曾任群馬縣議員，2024年2月首次當選前橋市長，創下該市首位女性市長紀錄。值得一提的是，她2025年1月還曾率團訪問台灣，並到台南市政府進行交流參訪，當時風光無限，如今卻因私人爭議提前結束政治生涯。

辭職獲准後，小川在個人社群媒體發文表示，「我認為暫時離開市長職務，為自己的行為負起責任是最好的選擇。」然而在被問到是否會捲土重來時，她僅表示，「要認真思考身為一名市民能夠做些什麼」，並未正面回應。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OK超商將停止「蝦皮寄取」　公告曝光
邱澤、許瑋甯「兒子現身」！伴郎伴娘人選曝光
「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照
快訊／統一獅8選手遭到戰力外
財務與紀律影響球隊！徐基麟遭列名單外
快訊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴
快訊／香港大火　死亡人數增至128人
日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

快訊／東京13歲國中生「校園割喉」！　持美工刀砍同學

凱特王妃穿回3年前舊衣　網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖

泰國南部「合艾水災」110死慘劇！　20具無名屍仍待DNA鑑定

舉雙手跪地投降卻遭槍殺！　以軍處決2巴勒斯坦男子畫面曝光

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

快訊／東京13歲國中生「校園割喉」！　持美工刀砍同學

凱特王妃穿回3年前舊衣　網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖

泰國南部「合艾水災」110死慘劇！　20具無名屍仍待DNA鑑定

舉雙手跪地投降卻遭槍殺！　以軍處決2巴勒斯坦男子畫面曝光

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

偶像劇演太多！　邱澤、許瑋甯真的結婚「試婚紗竟笑場」：像有攝影機在拍

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

今年新增器捐註記3.8萬人　器捐中心揭實務困難：家屬溝通成關鍵

宏遠證攜三大電信　啟用防詐專屬簡訊短碼獲肯定

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

士林分署推青春版反詐課　南港高工學生嗨喊：長知識了！

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

74歲阿北駕車失控撞燈桿　整支倒下壓中3車...驚險畫面曝光

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD

國際熱門新聞

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

JR車站出現熊　警衛「上廁所」遭攻擊

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

即／羽田機場2航「7成馬桶」無法沖水

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

香港宏福苑大火！外媒點5致命關鍵

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

南韓政府出手了　制裁柬埔寨詐騙集團！

更多熱門

相關新聞

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

在晴朗的藍天白雲下揮舞南韓國旗，同時哼唱著南韓國歌，不僅遭到一旁中國人怒搶國旗、沒收，甚至還被迫接受公安調查並檢查背包。最近，他又準備飛往中國旅遊，豈料已遭中國拒絕入境。

即／東京爆校園割喉！13歲國中生砍同學

即／東京爆校園割喉！13歲國中生砍同學

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

詐騙集團虐殺韓籍大學生　中國籍主嫌遭逮

詐騙集團虐殺韓籍大學生　中國籍主嫌遭逮

關鍵字：

前橋市長桃色醜聞小川晶辭職日韓要聞日本

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面