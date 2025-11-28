超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

▲超商周末集結飲料、美食優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末五六日，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN祭出「雞排（炸烤物）+珍奶」罪惡組合省20元，還有多項商品「買2送2」；全家即日起至11月30日精選夯品「買1送1」，泡麵、奶昔、飲料都有。萊爾富即日起至11月29日推出「黑色星期五」優惠，中杯橙香美式、大杯橙香拿鐵「買1送1」。

★7-ELEVEN

●超值五六日：

7-11自11月28日至11月30日「超值五六日」多項優惠

・CITY TEA熱梔子花青茶，買2送2。

・CITY CAFE熱燕麥拿鐵（大），任選2杯99元。

・CITY CAFE好時經典可可（中熱），同價位買1送1。

・CITY PRIMA水果冰磚美式系列，第2杯10元。

・葡萄王康普茶微酵果香450ml，買2送2。

・伯朗咖啡240ml（曼特寧風味／藍山風味／原味），第2件5折。

・雪碧無糖汽水600ml，買2送2。

・紅牛能量飲料250ml（巨峰葡萄風味／野莓風味／白桃風味），買2送1。

・PH9.0鹼性離子水1450ml，2件65元。

・百吉棒棒冰－乳酸，加10元多1件。

・農心辛炒麵（包），買2送2。

・隨緣紅燒嫩菇湯麵，買2送2。

・Kinder Happy Hippo健達快樂河馬，2件40元。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）

●奶茶買2送2

7-11全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」即日起推出4波主題優惠：即日起至12月9日奶茶賞，茶拿鐵/奶茶系列指定品項「第二杯半價」；11月28日至11月30日「熱梔子花青茶、熱金焙烏龍茶王飲品買2送2」；11月28日至11月30日祭出情人果/蘋果系列「2杯120元」；12月10日至12月23日感謝季，全品項「第2杯半價」。

●炸烤物+珍奶優惠

7-ELEVEN自即日起至12月9日推出「炸烤物×珍珠奶茶」超值搭配活動，集結多款人氣炸烤美食，包含椒鹽香雞排（原價79元）、21Plus蒜香鹽酥雞（原價59元）、21Plus甘梅薯條（原價49元）、21Plus秘製炭火雞肉串（原價69元）、起司馬鈴薯（原價50元）等，買任一款指定炸烤物搭配CITY TEA「珍珠焙火烏龍奶茶」（大杯或特大杯，冷熱皆適用），享專屬20元折扣優惠。

▼炸烤物+珍奶優惠。（圖／業者提供）



★全家

●康康5「買1送1」

「全家康康5」11月28日至11月30日，限時三日優惠：

・FMC鹼性離子水1385ml，原價36元，買1送1。

・鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，原價50元，買1送1。

・OREO香草捲心酥，原價40元，買1送1。

・農心海鮮烏龍麵，原價49元，買1送1。

・黑炫咖啡／牛奶酷繽沙，原價65元，買1送1。

・Fami奶昔，原價69元，買1送1。

▼全家指定商品買1送1。（圖／業者提供）

●會員限定

全家便利商店即日起至11月30日推出「會員限定」優惠，Let’s Café單品美式、單品拿鐵（中杯冰熱不限）任選2杯99元。飲料、健康補給品，Power BOMB爆能能量飲料、舒味思萊姆口味氣泡水皆「買1送1」；KIRIN生茶一烘茶「加10元多1件」。

泡麵、零食方面，農心辛炒麵、農心辣白菜泡菜拉麵、日清奶油三明治、麗巧克Nabati 威化餅、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅，通通「買1送1」；大田海洋魷魚片、麻辣切片、鱈魚風味魚鬆條任選「買2送2」。冰品甜點方面，哈根達斯雪糕指定品項原價149元，任選「加10元多1件」或「買2送2」，最低平均74元起。

居家補貨推薦大武山鮮蛋2件139元、石安牧場動福蛋單盒329元，生活用品還有超柔抽取式衛生紙「三件199元」。

▼全家即日起至11月30日優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●黑色星期五

萊爾富自即日起至11月29日推出「黑色星期五」優惠，多款飲品、甜點與熟食同步下殺，包括：Hi Café大杯特濃拿鐵（冰熱任選）「第2杯5元」，中杯橙香美式、大杯橙香拿鐵「買1送1」。

茶碗蒸系列「任2件75元」，乳香世家全脂大鮮乳（936ml）「2件179元」。鮮食方面，龍蝦沙拉三角飯糰「限時2件55元」；厚排骨飯「2件190元」，平均單件95元。

零食則有卡迪那小德薯、可樂果Mini系列「第2件6折」，張君雅小妹妹系列任選「第2件6折」；HAOHAO酸辣蝦味麵「買2送1」。

▼萊爾富「黑色星期五」優惠。（圖／業者提供）

●限時殺買1送1

同時，11月26日至11月30日萊爾富推出「限時殺5日」活動，多項飲品與零食限時優惠。包括：比菲多發酵乳471ml任選「買2送1」、好時金磚杏仁夾餅黑巧克力「買1送1」、農心爽口海鮮烏龍麵與農心安城湯麵（杯）皆「買1送1」。

冰品部分，杜老爹藍莓優格冰淇淋甜筒「買1送1」；可口可樂櫻桃口味600ml「買1送1」；新貴派金黃焦糖花生威化棒「2件30元」。韓國KABREW沙瓦（生檸檬／生荔枝／椰果QQ蘇打等口味）單件特價39元。女性生活用品有蘇菲指定品項「任選3件139元」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

