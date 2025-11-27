　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮太平洋溫泉季暖心登場　縣府感性喊話鏟子超人：歡迎再回來

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花蓮縣府與地方代表一同參與溫泉季啟動儀式，為瑞穗英雄泉與安通美人湯的系列活動揭開序幕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

「2025花蓮太平洋溫泉季」日前在瑞穗天合亮相，今年以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為核心，並融入「小石花」意象，為縱谷帶來一年一度的冬季暖意。花蓮縣觀光處長余明勲表示，雙泉象徵勇氣與溫柔，也盼旅客能在花蓮重新充電。他並宣布推出限量溫泉券，邀請全國「鏟子超人」及海內外旅客多到花蓮走走，用停留的時間陪伴地方、支持地方。

今年溫泉季以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為核心，並融入「小石花」設計概念，將在地文化、健康旅遊與自然療癒連結成縱谷冬季亮點。活動期間自11月22日起至12月21日止。

▼花蓮太平洋溫泉季溫暖登場，災後縱谷以雙泉迎旅客回來 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，雙泉象徵勇氣與溫柔，也像花蓮這片土地的氣質，希望旅客能透過泡湯重新獲得能量。他並宣布推出限量溫泉券，邀請全國「鏟子超人」及國內外旅客在安全前提下多到花蓮停留、陪伴地方走過災後復原。

瑞穗鄉長吳萬德、議員林玉芬、鍾素政、詹金富等地方代表亦到場支持。林玉芬提到，水災發生後，多家旅宿業者第一時間提供住宿及物資協助受災民眾，如今產業更需要外界支持。瑞穗與安通溫泉觀光協會代表林芊苗、程文鎰表示，業者已整備就緒，期待旅客再次走進縱谷。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則指出，將彙整更多住宿與泡湯優惠方案，希望旅客親自感受花蓮的溫度。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花蓮出身歌手魏如昀擔任開幕夜壓軸演出，以療癒系歌聲溫暖縱谷夜晚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

溫泉季開幕夜同步推出在地市集，結合農產、手作與特色料理，展現地方創生能量。舞台表演由雷御廷、阿布絲與魏如昀接力演出，以不同風格的音樂陪伴在場民眾。煙火在瑞穗夜空綻放，成為災後縱谷難得的亮色。

五大主題旅程展開，今年活動延伸出「食、住、遊、購、行」五大主題，包括「花湯食光」，以在地食材料理瑞穗與安通的四季風味；「星空花湯」，將泡湯與戶外電影結合成一泊二食的放鬆行程；「靜好記行」，透過香氛、冥想搭配泡湯打造療癒體驗；「湯珠漫旅」，以象徵泉質故事的「小石花串珠」延伸設計；以及「花湯沁飲」，與在地茶農與乳品業者合作推出風土飲品。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花蓮縣府與地方代表一同參與溫泉季啟動儀式，為瑞穗英雄泉與安通美人湯的系列活動揭開序幕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，「花湯尋跡集章活動」同步進行，旅客在瑞穗與安通指定店家完成任務，即可兌換限量「雙泉湯珠手環」。花蓮縣政府表示，「花湯記行」象徵一段由溫泉串起的旅程；瑞穗的英雄泉代表力量，安通的美人湯象徵修復，希望旅客在山海之間感受花蓮的溫暖，也在災後陪伴地方重新出發。

花蓮縣政府表示，「花湯記行」象徵一段由溫泉串起的旅程；瑞穗的英雄泉代表力量，安通的美人湯象徵修復，希望旅客在山海之間感受花蓮的溫暖，也在災後陪伴地方重新出發。

  主題名稱 內容亮點
花湯食光 以在地食材料理瑞穗、安通的四季風味。
星空花湯 泡湯＋戶外電影的「一泊二食」微旅行。
靜好記行 香氛、冥想結合泡湯，打造舒心療癒路線。
湯珠漫旅 推出象徵泉質故事的「小石花串珠」。
花湯沁飲 與茶農、乳品業者合作推出花蓮風土飲品。

《花湯尋跡集章活動》同步進行：旅客於瑞穗、安通指定店家完成任務，即可兌換限量「雙泉湯珠手環」

花蓮太平洋溫泉季暖心登場　縣府感性喊話鏟子超人：歡迎再回來

花蓮太平洋溫泉季暖心登場　縣府感性喊話鏟子超人：歡迎再回來

花蓮太平洋溫泉季暖心登場　縣府感性喊話鏟子超人：歡迎再回來

