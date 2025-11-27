全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

▲全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家茶飲品牌Let’s Tea 再創新，歷時2年投入億元研發，推出市場首見「智能膠囊茶機」，運用「AI科技煮茶」技術，70秒就能現泡職人級茶香，年底前在全台1000間店登場，同時推出8款新品，包括4款現煮精品茶、4款奶茶，即起至12月9日前，購買現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選「買1送1」。

▲▼全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，70秒煮出職人級茶飲。（圖／業者提供）

全家看好無糖即飲茶市場銷額年增12%，加上Let’s Tea 原茶銷量佔比已突破4成，因此攜手深耕台灣超過35年的製茶龍頭品牌「桔揚集團」，投入億元研發「智能膠囊茶機」。運用「AI科技煮茶」雙段式茶道工法，模擬茶師手感穩定沖泡流程；再以「膠囊封存保鮮」技術保留茶香風韻不流失，一個按鍵，平均70秒快速出杯。

▲獨家AI技術打造全新「現煮精品茶」，還推出4款新品。（圖／業者提供）

Let’s Tea共有「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」4大產品線，此次透過「智能膠囊茶機」，獨家AI技術打造全新「現煮精品茶」。首波新品主打「五窨茉莉茶后」，以新鮮茉莉花反覆薰香，經過五道繁複的窨製工序，歷時破百小時，使花香與茶韻交融。

新品還有無咖啡因系列代表作「金焙蕎麥茶」，嚴選天然韃靼蕎麥，以獨特烘焙工序，呈現溫潤穀物香氣，無咖啡因特性更讓飲用時段不受限制，無論白天、晚上都能安心享受。

▲4款新品現煮精品茶，也推出奶茶選項（圖／業者提供）

同步有2款台灣在地茶葉的代表作，「白烏龍茶」選用台茶 17 號，以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩，無加糖亦順口易飲。

▲新品上市，同系列任選買1送1。（圖／業者提供）



4款新品現煮精品茶，也推出奶茶選項，滿足不同飲用偏好，原茶每杯售價40元，醇奶茶售價55元。為了慶祝新品上市，全家同步線上線下優惠，即日起至12月9日，在店舖購買Let’s Tea現煮茶原茶、醇奶茶，同系列任選「買1送1」優惠，可寄杯。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列「買5送5」限時優惠，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。

▼APP「隨買跨店取」也同步推出Let’s Tea現煮精品茶「買5送5」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 現萃茶「買2送2」

7-ELEVEN搶攻手搖飲市場，旗下「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」雙茶金品牌今年業績較去年同期成長近3成，導入多元AI製茶設備，服務據點已遍佈全台超過3500處商圈。為迎接冬季檔期與回饋粉絲，即日起陸續推出多項優惠，包括熱梔子花青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾等多款現萃飲品「買2送2」。

▲7-11指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2020年起開發「原葉單杯萃茶機」，今年再發表全球首創「AI智能現萃茶機」，結合自動製冰與封膜設備，只需掃描QR Code即可秒速出杯。AI現萃技術保留原葉鮮度並減少包材浪費，兼顧美味與永續，也為門市作業帶來省力化新效益。

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

雙茶金品牌選用榮獲iTi三星認證的「琥珀小葉紅茶」與「梔子花青茶」，以職人級原葉現萃技術確保風味與品質。目前CITY TEA據點突破3,000家，主打便利快速；!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR則提供客製化茶拿鐵與複合式茶飲服務，全台已展店超過550家。

7-11冬季主題活動共分四波進行：即日起至12月9日奶茶系列「第2杯半價」；11月28日至11月30日熱梔子花青茶、熱金焙烏龍茶王「買2送2」；同期間情人果／蘋果系列「2杯120元」；12月10日至12月23日「全品項第2杯半價」。

CITY TEA同步祭出憑ATM小白單咖啡珍珠歐蕾「買2送2」、11月28日至11月30日熱梔子花青茶「買2送2」、12月2日至12月7日黑糖珍珠撞奶「買2送2」等優惠，持續掀起手搖飲控熱潮。

▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

