　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家茶飲品牌Let’s Tea 再創新，歷時2年投入億元研發，推出市場首見「智能膠囊茶機」，運用「AI科技煮茶」技術，70秒就能現泡職人級茶香，年底前在全台1000間店登場，同時推出8款新品，包括4款現煮精品茶、4款奶茶，即起至12月9日前，購買現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選「買1送1」。

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家Let’s Tea推出「智能膠囊茶機」，70秒煮出職人級茶飲。（圖／業者提供）

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

全家看好無糖即飲茶市場銷額年增12%，加上Let’s Tea 原茶銷量佔比已突破4成，因此攜手深耕台灣超過35年的製茶龍頭品牌「桔揚集團」，投入億元研發「智能膠囊茶機」。運用「AI科技煮茶」雙段式茶道工法，模擬茶師手感穩定沖泡流程；再以「膠囊封存保鮮」技術保留茶香風韻不流失，一個按鍵，平均70秒快速出杯。

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

▲獨家AI技術打造全新「現煮精品茶」，還推出4款新品。（圖／業者提供）

Let’s Tea共有「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」4大產品線，此次透過「智能膠囊茶機」，獨家AI技術打造全新「現煮精品茶」。首波新品主打「五窨茉莉茶后」，以新鮮茉莉花反覆薰香，經過五道繁複的窨製工序，歷時破百小時，使花香與茶韻交融。

新品還有無咖啡因系列代表作「金焙蕎麥茶」，嚴選天然韃靼蕎麥，以獨特烘焙工序，呈現溫潤穀物香氣，無咖啡因特性更讓飲用時段不受限制，無論白天、晚上都能安心享受。

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

▲4款新品現煮精品茶，也推出奶茶選項（圖／業者提供）

同步有2款台灣在地茶葉的代表作，「白烏龍茶」選用台茶 17 號，以半發酵工法呈現細緻花果香氣，金黃茶湯入口柔順、尾韻回甘悠長；「鮮露紅茶」則以熟果與橙果香氣交疊為特色，口感溫潤輕盈、不澀不膩，無加糖亦順口易飲。

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

▲新品上市，同系列任選買1送1。（圖／業者提供）

4款新品現煮精品茶，也推出奶茶選項，滿足不同飲用偏好，原茶每杯售價40元，醇奶茶售價55元。為了慶祝新品上市，全家同步線上線下優惠，即日起至12月9日，在店舖購買Let’s Tea現煮茶原茶、醇奶茶，同系列任選「買1送1」優惠，可寄杯。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列「買5送5」限時優惠，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。

▼APP「隨買跨店取」也同步推出Let’s Tea現煮精品茶「買5送5」。（圖／業者提供）

▲▼全家et’s Tea推出「智能膠囊茶機」，同步開發新品，即日起至12月9日現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 現萃茶「買2送2」

7-ELEVEN搶攻手搖飲市場，旗下「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」雙茶金品牌今年業績較去年同期成長近3成，導入多元AI製茶設備，服務據點已遍佈全台超過3500處商圈。為迎接冬季檔期與回饋粉絲，即日起陸續推出多項優惠，包括熱梔子花青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾等多款現萃飲品「買2送2」。

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

▲7-11指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2020年起開發「原葉單杯萃茶機」，今年再發表全球首創「AI智能現萃茶機」，結合自動製冰與封膜設備，只需掃描QR Code即可秒速出杯。AI現萃技術保留原葉鮮度並減少包材浪費，兼顧美味與永續，也為門市作業帶來省力化新效益。

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

雙茶金品牌選用榮獲iTi三星認證的「琥珀小葉紅茶」與「梔子花青茶」，以職人級原葉現萃技術確保風味與品質。目前CITY TEA據點突破3,000家，主打便利快速；!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR則提供客製化茶拿鐵與複合式茶飲服務，全台已展店超過550家。

7-11冬季主題活動共分四波進行：即日起至12月9日奶茶系列「第2杯半價」；11月28日至11月30日熱梔子花青茶、熱金焙烏龍茶王「買2送2」；同期間情人果／蘋果系列「2杯120元」；12月10日至12月23日「全品項第2杯半價」。

CITY TEA同步祭出憑ATM小白單咖啡珍珠歐蕾「買2送2」、11月28日至11月30日熱梔子花青茶「買2送2」、12月2日至12月7日黑糖珍珠撞奶「買2送2」等優惠，持續掀起手搖飲控熱潮。

▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

▲▼7-11打造「AI智能現萃茶機」，同時推出指定茶飲買2送2。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

好市多黑五「第4天優惠」懶人包！除濕機被狂搬、洗衣精補貨秒殺

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、35公分巨桶洋芋片折百！賣場「義大利夯品」一次看

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

好市多黑五「第4天優惠」懶人包！除濕機被狂搬、洗衣精補貨秒殺

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、35公分巨桶洋芋片折百！賣場「義大利夯品」一次看

華山基金會嘉義站20年服務回顧　企業義賣共襄善舉支持長輩

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

女路過鄰居家見橘白貓「好像我家的」　下秒對到眼傻：真的是你

香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣規範「沒阻燃」

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

消費熱門新聞

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

好市多黑五「第4天優惠」懶人包

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

好市多黑五「第4波優惠」曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

更多熱門

相關新聞

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包

迎接11月最後一周「黑五購物節」，超商也紛紛推出優惠！全家、萊爾富即日起至11月30日，多項零食、飲料、泡麵「買1送1」；此外11月27日至11月29日，萊爾富再加碼「黑色星期五」限時3日優惠，包括Hi Café大杯特濃拿鐵「第2杯5元」，中杯橙香美式、大杯橙香拿鐵「買1送1」。

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

女店員被男掐脖「威脅砍頭」 反擊卻被開除

關鍵字：

全家AI科技煮茶智能膠囊茶機智能煮茶超商現泡茶手搖7-117-ELEVEN現萃茶

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面