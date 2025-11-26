　
民生消費

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包　零食飲料下殺

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲超商黑五咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接11月最後一周「黑五購物節」，超商也紛紛推出優惠！全家、萊爾富即日起至11月30日，多項零食、飲料、泡麵「買1送1」；此外11月27日至11月29日，萊爾富再加碼「黑色星期五」限時3日優惠，包括Hi Café大杯特濃拿鐵「第2杯5元」，中杯橙香美式、大杯橙香拿鐵「買1送1」。

★萊爾富

萊爾富自11月27日至11月29日推出「黑色星期五」限時3日優惠，多款飲品、甜點與熟食同步下殺，包括：Hi Café大杯特濃拿鐵（冰熱任選）「第2杯5元」，中杯橙香美式、大杯橙香拿鐵「買1送1」。

茶碗蒸系列「任2件75元」，乳香世家全脂大鮮乳（936ml）「2件179元」。鮮食方面，龍蝦沙拉三角飯糰「限時2件55元」；厚排骨飯「2件190元」，平均單件95元。

零食則有卡迪那小德薯、可樂果Mini系列「第2件6折」，張君雅小妹妹系列任選「第2件6折」；HAOHAO酸辣蝦味麵「買2送1」。

▼萊爾富「黑色星期五」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

同時，11月26日至11月30日萊爾富推出「限時殺5日」活動，多項飲品與零食限時優惠。包括：比菲多發酵乳471ml任選「買2送1」、好時金磚杏仁夾餅黑巧克力「買1送1」、農心爽口海鮮烏龍麵與農心安城湯麵（杯）皆「買1送1」。

冰品部分，杜老爹藍莓優格冰淇淋甜筒「買1送1」；可口可樂櫻桃口味600ml「買1送1」；新貴派金黃焦糖花生威化棒「2件30元」。韓國KABREW沙瓦（生檸檬／生荔枝／椰果QQ蘋打等口味）單件特價39元。女性生活用品有蘇菲指定品項「任選3件139元」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店即日起至11月30日推出「會員限定」優惠，多項飲品、泡麵、甜點、生活補給品都入列，Let’s Café單品美式、單品拿鐵（中杯冰熱不限）任選2杯99元。

飲料、健康補給品，Power BOMB爆能能量飲料、舒味思萊姆口味氣泡水皆「買1送1」；KIRIN生茶一烘茶「加10元多1件」；義美生機莓果堅果棒、堅果亞麻仁燕麥、水果穀物組任選4件100元。

冰品甜點方面，哈根達斯雪糕指定品項原價149元，任選「加10元多1件」或「買2送2」，最低平均74元起。

泡麵、零食方面，農心辛炒麵、農心辣白菜泡菜拉麵皆「買1送1」，日清奶油三明治兩件59元、麗巧克Nabati 威化餅原價39元「買1送1」、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅「買1送1」；大田海洋魷魚片、麻辣切片、鱈魚風味魚鬆條任選「買2送2」。

居家補貨推薦大武山鮮蛋2件139元、石安牧場動福蛋單盒329元，生活用品還有超柔抽取式衛生紙「三件199元」。

▼全家即日起至11月30日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

