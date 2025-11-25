　
民生消費

7-11「聖誕福袋」抽保時捷　集結三麗鷗、史努比、歐拉夫9大IP

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP，還抽343萬保時捷。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 推出全新「2025年聖誕福袋」，集結9大人氣IP，包括Hello Kitty、酷洛米KUROMI、史努比SNOOPY、歐拉夫OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇，還有全新初登場的DINOTAENG，一次推出45款，將於12月2日開賣，價格帶分別為399元、499元、899元、999元，頭獎還抽價值343萬「保時捷 MACAN」。

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP，包括花生漫畫人氣角色歐拉夫（OLAF）超受歡迎。（圖／業者提供）

▲7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲聖誕福袋首次新增超夯「DINOTAENG」肖像。（圖／業者提供）

7-11連續4年推出聖誕禮物福袋，每次推出締造億元商機，觀察歷年福袋銷售，包袋類結構因價格好入手、款式多元，成為銷售前段班，今年在既有結構上再創新，不僅新增超夯DINOTAENG肖像，看好年輕族群強調個性化搭配，搶攻配件商機於包袋類上首度推出「絨毛開窗提袋」系列，其他還有桌板兩用摺疊購物車、拍拍燈、27吋自動摺疊傘、化妝包等豐富組合。

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP，三麗鷗KITTY、KUROMI 現身。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

「2025聖誕福袋」集結居家、外出各種實用生活配件，價格帶包括：

・399元：「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」。
・499元：「抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包+大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」 3種組合。
・899元：「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被」。
・999元：「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」、「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」3種組合。

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP，包括拉拉熊、史迪奇。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲▼貓貓蟲咖波、小熊維尼。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

「2025聖誕福袋」自12月2日凌晨12點起，於全台7-ELEVEN 門市現貨開賣。除此之外，7-11於12月2日上午11點起，在「OPENPOINT APP」限定開賣5款野獸國聯名「玩具總動員限定公仔套組」、「三眼怪儲金公仔(存錢筒)」、「史迪奇倒數月曆」。

▼7-11在「OPENPOINT APP」限定開賣三眼怪公仔、倒數月曆。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

無論線上或線下福袋，皆保證贈送市價超過5000元的「跨品牌通路優惠券」；還可獲得「抽獎券」，獎品總價值超過1250萬元。

▲▼7-11推出2025年聖誕福袋，集結9大人氣IP。（圖／業者提供）

▲7-11「2025年聖誕福袋」頭獎抽343萬保時捷Macan。（圖／業者提供）

頭獎為「343萬保時捷Macan」1台，貳獎為價值164萬「甜蜜約定5兩黃金」2名，另外12月2日至8日連續7天，每日送出1名「100萬OPENPOINT點數富翁」，以及福袋集點GO抽「2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組」。

★全家聖誕季

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

全家聖誕季將於11月26日至2026年1月6日登場，推出多款節慶限定商品，包括超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、升級版聖誕樹置物盒、聖誕花圈與香氛禮盒，更結合Z世代最愛的「無酒精派對飲」紅葡萄風味飲，滿足交換禮物、家庭聚會與個人療癒時光等多重需求。

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲「純白雪景聖誕樹置物盒」、「聖誕花圈」，還可搭配Care Bears聖誕別針。（圖／業者提供）

今年夢幻組合為「純白雪景聖誕樹置物盒」（299元）與「聖誕花圈」（249元），可搭配「Care Bears聖誕別針」（每款79元，加購價65元），創造專屬聖誕裝飾風景。「Care Bears冬日暖心時光」活動同步登場，購買指定飲品滿兩件可加價59元換購植絨公仔吊飾，或加價89元換購絨毛飲料提袋，療癒造型陪你過冬。

同時推出「褲褲兔福袋」與「迪士尼款福袋」，售價皆為499元，內容包含絨毛包、便利貼、原子筆、磁鐵與迷你編織袋等實用小物，設計可愛又實用，成為交換禮物熱門之選。

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

▲全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

此外，多款人氣IP水晶球同步登場，集結帕恰狗、雙星仙子、褲褲兔、101忠狗、瑪麗貓等角色，購買指定商品即可用149元加購「經典款水晶球」，或299元入手「絨毛套水晶球」。

另有多項品牌聯名滿額贈活動，如購買明治、好時、可口可樂、金莎、健達等指定商品，可獲贈限定水晶球、馬克杯或陶瓷盤等節慶好禮。

▼全家聖誕季，多項品牌聯名滿額贈活動。（圖／業者提供）

▲▼全家聖誕季，多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋。（圖／業者提供）

11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華男籃抗日　12人名單出爐　
LINE「14款免費貼圖」限時下載！
獨／密室虐妻！狠夫撂麻吉聯手爆打　他竟喊「就是該打」助攻
11月休到明年2月！　他第一次驚見「飲料店放寒假」
羅唯仁涉背叛台積電！　經濟部發聲
快訊／蘇丹紅化妝品再增2品項！　食藥署開罰500萬
小兒子照顧老父母直到過世　長兄控吞遺產被打臉

