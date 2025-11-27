台中西區土地公廟凌晨惡火燒成廢墟　竟是2少年幹的！主委心累

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市西區有27年歷史的忠誠福德祠昨（26）晚發生大火，火勢在13分鐘後撲滅，廟方人員不捨全毀，調閱監視器想了解怎麼回事，不料竟是2名小男孩蓄意縱火，主委童來成更是邊說邊怨嘆，光想事後收拾工作就讓人快哭出來，重建費用更是高達幾百萬，不知如何是好？

▲▼台中27年土地公廟凌晨惡火燒成廢墟，竟是2名男孩蓄意縱火。（圖／記者許權毅攝，下同）

消防局昨晚10點38分獲報華美西街一段一間福德祠大火，派遣各式消防車14輛、消防人員30名前往，起火建物為1樓磚造鐵皮建物，火勢10時51分撲滅，無人員傷亡，倉庫內雜物及神像燒毀，地面全是燒融的紅燈籠，燃燒面積約10平方公尺。

童來成說，福德祠建於民國87年，是地方信仰中心，發生大火可是地方大事，大家都想知道原因，等到熄滅後，他調閱監視器發現，竟然是有2個小孩蓄意縱火。

2個分別是10歲、13歲的男孩，原本要燒金紙，燒不起來，換點掃把竟燃燒起來，2人嚇得丟在一旁，火勢迅速蔓延，不到1分鐘，整間廟就陷入火海，全燒光了。

2人發現闖禍了，拔腿就往廟後面巷子跑走，廟雖然全毀，還好主結構還在，但令童來成不解的是，為何晚上10點多，2人還能在外遊盪，更讓人心累的是，如何善後？日後又該如何重建？

警方表示，疑似2名未成年人在福德祠內，以點香器點燃線香不慎引燃土地公廟旁塑膠袋導致火災，已通知2人及監護人到案說明。惟詳細起火原因仍待消防局火調科釐清。

▲忠誠福德祠主委童來成。

