南韓專家：北韓已擁150枚核武　2040年可能增至400多枚

▲圖為北韓領導人金正恩先前視察核潛艇建造現場。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓國防研究院（KIDA）26日表示，根據推算，北韓現階段擁有的總核武數量約127至150枚，這比美國國會研究處（CRS）、日本長崎大學核武器廢除研究中心（RECNA）等機構預估的50多枚還要高，到了2040年可能達到400枚以上。

韓聯社報導，KIDA研究員李相圭在首爾舉辦的2025北韓軍事論壇發表演講，根據他分享的分析結果，北韓大約有115至131枚鈾彈、15至19枚鈽彈，但到了2030年，鈾彈將增至216枚、鈽彈將增至27枚；到了2040年，鈾彈將增至386枚、鈽彈將增至43枚。

李相圭說明，這些推算是把北韓寧邊、降仙地區增設鈾濃縮設施的狀況納入考量後的數據，計算下來，北韓核武總量2030年最多可達243枚，到了2040年可達429枚。

不過李相圭也指出，北韓核潛艇可能尚未全面裝備核反應爐、作戰系統、聲納系統等核心設備和工具，要開發出適合核動力潛艦使用的小型核反應爐估仍需10年以上時間。考量到北韓與俄羅斯之間的關係，俄方有可能傳授5000至6000噸級潛艇的建造技術和經驗給北韓，並提供材料與零件等資源。