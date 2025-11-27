香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生大火，截至目前已造成55人死亡、72人受傷，超過200名住戶失聯，成為香港主權移交以來第二宗最高等級的5級大火，也是17年來最大火警，許多網友質疑，香港依舊普遍採用竹製鷹架，很可能是讓火災迅速擴散的主因之一，「這簡直在玩命吧？」

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）



香港特別行政區保安局局長鄧炳強表示，在救援期間，消防處發現保護網、防水帆布疑似不符防火標準，這才導致火勢異常迅速的蔓延。港府則指出，待火勢完全受控後，將全面清查受損情況與起火原因。不少討論指向大樓外圍包覆大量易燃竹棚（鷹架）與保護網，成為火勢迅速向上、向外擴散的關鍵因素。

就有網友在PTT發文，「香港竹棚架根本在玩命欸，太扯了吧？」原本以為竹架只用在普通民房，沒想到連高樓也用竹棚，而且以往香港也發生過多起強風吹垮竹棚的案件，還有民眾慘遭活埋，「這簡直在玩命吧？他們到底在想什麼？」

貼文曝光，網友紛紛熱議，「竹棚架這次應該要全部退場了」、「香港大概就以前颱風太少，沒被搞過就沒在怕，估計各種建築法規都沒想過這些」、「我一直以為竹製的鷹架是電影裡面為了重現早期香港景觀特色的東西，現在應該沒有了，直到我問澳門的同學，他說沒有，現在施工還是用這種鷹架，直接震碎我三觀」、「約半年前去香港，十樓以下的外牆還是用竹子搭鷹架，覺得神奇」、「真的厲害，鷹架出世這麼久了還在用竹架」。

也有網友提到，「以前台灣也是用竹鷹架啦，畢竟好裁切，後來規範要求才改現在的施工架」、「其實台灣很久以前也都是用麻竹棚架」。

台灣建商、世田建築總經理黃世展指出，竹材鷹架屬傳統工法，台灣已多改用金屬材質，除了更符合環保，也能提升施工安全性；反觀香港，由於地震風險低，竹材鷹架仍是常見選擇，「香港幾乎沒有強震威脅，因此竹棚鷹架至今仍是普遍施工方式。」

至於是否因工人吸菸引燃外層鷹架與防護網才釀禍，專家認為相關說法仍需釐清。他們分析，竹材鷹架雖會燃燒，但不至於被一根菸頭引發如此劇烈火勢，外覆防塵網也不會瞬間助長延燒，「真正造成火勢失控，應與現場堆置的可燃物或廢棄物有關。」

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。