嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

▲▼ 嘉義縣新住民社區據點以茶會友提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新住民茶藝協會位居中埔鄉的新住民據點日前以茶會友展現培力及深根地方的力量，包括縣長翁章梁、立委陳冠廷、王美惠、議長張明達等各級民代出席茶會，支持為愛飄洋過海來到這片土地的新住民朋友。

嘉義縣有1萬4千多名新住民人口，組成比例高於全國，嘉義縣政府致力讓異鄉人感受溫暖家鄉情，目前打造2處新住民中心及9處新住民社區服務據點，而新住民茶藝協會在理事長魏珍群帶領下，作為新住民族群於社區間的橋樑，提供關懷、各類支持以及培訓就業。

今年他們更向新住民發展基金申請「小小茶師培力課程」，小小的身影、大大的專注，不同風格茶席、不同手法沖泡，彷彿不同文化融合及交流，也意味新住民二代傳承與延續。

翁章梁分享從去年新住民基本法通過，立法院剛三讀通過、未來將增設的「新住民發展署」，代表新住民族群福祉也將邁向下一個篇章，從過往重視生活適應、權益與需求，到現在以保障基本權益為前提下，通力建立共存共榮的關係。

社會局長張翠瑤說，政府的力量有限、民間的力量無窮，為提供新住民來嘉生活的支持，輔導成立11處新住民團體組織，竭盡支持他們在第二故鄉的生活幸福快樂，家庭和諧融洽、日日安康。

社會局設置2處新住民家庭服務中心、9處社區服務據點及11處團體組織，平時除了提供關懷訪視，更不定期舉辦資源網絡方案，提供各式支持、有所依歸，鼓勵嘉義縣有意於社區提供新住民家庭服務者，逕洽社會局05-3620900#2519黃先生。