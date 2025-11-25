　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣新住民社區據點以茶會友提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新住民茶藝協會位居中埔鄉的新住民據點日前以茶會友展現培力及深根地方的力量，包括縣長翁章梁、立委陳冠廷、王美惠、議長張明達等各級民代出席茶會，支持為愛飄洋過海來到這片土地的新住民朋友。

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣有1萬4千多名新住民人口，組成比例高於全國，嘉義縣政府致力讓異鄉人感受溫暖家鄉情，目前打造2處新住民中心及9處新住民社區服務據點，而新住民茶藝協會在理事長魏珍群帶領下，作為新住民族群於社區間的橋樑，提供關懷、各類支持以及培訓就業。

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年他們更向新住民發展基金申請「小小茶師培力課程」，小小的身影、大大的專注，不同風格茶席、不同手法沖泡，彷彿不同文化融合及交流，也意味新住民二代傳承與延續。

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享從去年新住民基本法通過，立法院剛三讀通過、未來將增設的「新住民發展署」，代表新住民族群福祉也將邁向下一個篇章，從過往重視生活適應、權益與需求，到現在以保障基本權益為前提下，通力建立共存共榮的關係。

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤說，政府的力量有限、民間的力量無窮，為提供新住民來嘉生活的支持，輔導成立11處新住民團體組織，竭盡支持他們在第二故鄉的生活幸福快樂，家庭和諧融洽、日日安康。

▲▼ 以茶會友，嘉義縣新住民社區據點提供支持與溫暖 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局設置2處新住民家庭服務中心、9處社區服務據點及11處團體組織，平時除了提供關懷訪視，更不定期舉辦資源網絡方案，提供各式支持、有所依歸，鼓勵嘉義縣有意於社區提供新住民家庭服務者，逕洽社會局05-3620900#2519黃先生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警
獨／十億女星王宥忻組熟女團　團員竟是前科犯
海軍陸戰隊28歲女官兵墜樓！　陳屍宿舍草地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國家事類技藝競賽　中壢家商學生駱沛妤奪服裝設計金手獎

「國姓搶成功」邁入第24屆　遶境走過921廢墟象徵重生

嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

嘉義社區發展成績亮眼　12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

康寧大學攜手佳和幼兒園　老幼共學陶笛快閃展現愛與成長

工研院參訪嘉義亞創中心　強化無人機產業研發合作

桃園女性人口逾117萬　婦幼局攜手婦團打造完整健康網絡

嘉義高齡駕照換照體檢認知　測驗同步辦理詳情公開

智慧科技結合永續發展　嘉灣榮院打造區域醫療典範

屏東男遶境爆口角衝突　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

深入花蓮的生活提案 重繪後的山海人文之美

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

全國家事類技藝競賽　中壢家商學生駱沛妤奪服裝設計金手獎

「國姓搶成功」邁入第24屆　遶境走過921廢墟象徵重生

嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

嘉義社區發展成績亮眼　12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

康寧大學攜手佳和幼兒園　老幼共學陶笛快閃展現愛與成長

工研院參訪嘉義亞創中心　強化無人機產業研發合作

桃園女性人口逾117萬　婦幼局攜手婦團打造完整健康網絡

嘉義高齡駕照換照體檢認知　測驗同步辦理詳情公開

智慧科技結合永續發展　嘉灣榮院打造區域醫療典範

屏東男遶境爆口角衝突　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

14歲學生課堂突倒地　醫10分鐘緊急完成顱內取栓救回大腦

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

中日關係緊張　鄭伊健12月東京演唱會突取消

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

福特「熱銷商用車新年式」美國亮相！數位科技應用大幅度升級

全國家事類技藝競賽　中壢家商學生駱沛妤奪服裝設計金手獎

「國姓搶成功」邁入第24屆　遶境走過921廢墟象徵重生

嘉義新住民茶會暖心相聚　展現文化融合力

嘉義社區發展成績亮眼　12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

【差點中計】黑狗吃零食聽到「吃完要洗澡」立刻吐出來XD

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

屏東男遶境　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

靜脈曲張雷射治療成效佳

更多熱門

相關新聞

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

嘉義縣114年公所社區發展業務輔導評鑑成績，大林鎮、六腳鄉、水上鄉、竹崎鄉、溪口鄉、義竹鄉等6公所（依筆畫排列）榮獲「優等獎」；大埔鄉、中埔鄉、太保市、民雄鄉、鹿草鄉、新港鄉等6個公所（依筆畫排列）獲「甲等獎」。

工研院參訪嘉義亞創強化無人機合作

工研院參訪嘉義亞創強化無人機合作

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同

雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

嘉義縣推廣野生動物教育

嘉義縣推廣野生動物教育

關鍵字：

嘉義縣新住民茶藝魏群香

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面