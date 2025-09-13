　
地方 地方焦點

永續、創新雙料榮耀！矽品精密獲國家企業環保獎與TSAA金獎

▲矽品精密雙獎加冕，智慧製造與環保創新引領永續新標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矽品精密雙獎加冕，智慧製造與環保創新引領永續新標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國際知名半導體封測大廠矽品精密再傳捷報！其榮獲環境部「第七屆國家企業環保獎」製造組銅級獎，以及「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」SDG09工業／創新基礎建設金獎。雙重殊榮不僅肯定矽品精密在永續發展上的卓越成就，更彰顯公司於環境保護、創新技術與社會責任長期耕耘的成果與貢獻。

近年積極打造智慧綠色工廠，持續深化AI技術應用，邁向淨零永續。智慧製造中心副總經理徐翊表示，公司以「精準永續」為核心，從生產流程AI品質監控與優化排程、自動搬運減輕人力負荷、到廠房設備的AI精準節能，全面提升製程效率。導入時程更從過往12個月大幅縮短至4個月，讓自動化解決方案快速形成「即戰力」，整體產能表現顯著提升。徐翊強調，未來仍將秉持「持續改進，止於至善」的精神，持續精進。

▲矽品精密雙獎加冕，智慧製造與環保創新引領永續新標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矽品精密雙獎加冕，智慧製造與環保創新引領永續新標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

面對少子化與低生育率帶來的人力挑戰，矽品也積極改善工作環境與人才策略，包含提供徵才獎勵、導入智慧監控系統及自動搬運設備，不僅降低員工勞動負荷，更有效培養正確作業習慣，確保工作安全。公司統計，智慧自動化上線後，生產力提升達6至7.5倍，為產業樹立新典範。

在節能減碳上，矽品針對超過3.8億種運轉參數的廠務冰水系統，透過大數據與機器學習，建立AI自動控制系統，年省電力達1.5%。此外，公司導入雙沸石轉輪高效燃燒系統，揮發性有機化合物（VOCs）去除率超過96%，並建置電鍍廢水回收系統，每年可再生7.3萬噸回收水，並將高純度重金屬污泥再利用為原料，落實循環經濟，徹底展現企業的環境責任。

矽品公司強調，唯有結合創新技術、智慧管理與社會參與，才能真正實現永續。此次榮獲雙獎，不僅是對公司長期努力的肯定，更象徵台灣科技業在永續轉型的實力與決心。未來，矽品將持續推動先進AI智造製程，與產業夥伴攜手打造高效、低碳、循環的新世代，同時朝淨零碳排的願景邁進。

▲矽品精密雙獎加冕，智慧製造與環保創新引領永續新標竿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矽品公司強調，唯有結合創新技術、智慧管理與社會參與，才能真正實現永續。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


