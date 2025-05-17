矽品攜手雲林家扶舉辦科學創意獎競賽　激發在地學子科技思維

▲矽品精密科技攜手雲林家扶舉辦「科學創意獎競賽」，邀請雲林家扶大專院校與研究所學生踴躍參與，激發青年對科技與人工智慧的創新思維。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

矽品精密科技長期致力於在地深耕與人才培育，今年再度攜手雲林家扶中心，舉辦「科學創意獎競賽」，以「矽品科技與AI技術結合在地發展」為主題，邀請雲林家扶大專院校與研究所學生踴躍參與，激發青年對科技與人工智慧的創新思維。今（17）日頒獎，表揚優勝獲獎與入圍佳作的17位同學。

競賽特別邀請知名科技自媒體主持人「抹布Moboo」，於活動當日舉辦專題講座，與在場的學生與家扶親子分享。並以自身經歷為例，講述科技工作的入門方法、AI技術的發展趨勢，並分享非理工科背景者也能在科技業找到一席之地，以展望雲林未來科技產業發展契機，鼓舞在場學子拓展視野、勇敢築夢。

其中，來自二崙鄉就讀理工科系的李同學分享道，這是我第一次參加科學類競賽，起初有些緊張，但我很想了解家鄉的科技產業，這次比賽讓我有機會實踐所學並深入探索AI技術在農業上的應用潛力。

矽品精密科技行政長簡坤義指出，除了捐贈助學金支持家扶學子的教育之路，亦多次與雲林家扶合辦一日科學營，讓孩子們親身體驗科學的趣味與實用性，進而培養對科技領域的興趣與信心。簡坤義表示，科學創意獎的舉辦，是希望給予雲林的青年一個展現創意與技術的平台，引導學生思考科技如何為家鄉創造永續發展價值，也希望人才不要設限，未來能有更多學子加入科技展業，激發潛能實現理想。

簡坤義也提到，許多偉人早年出身於貧困家庭，憑藉著堅韌意志和努力，最終取得了卓越的成就，未來希望年輕人投身科技產業。矽品虎尾新廠將於今年下半年啟用，並同步展開大規模徵才行動，後續斗六新廠也將投入運作，預計可創造上千個在地就業機會。我們期望讓雲林的年輕人看到家鄉的潛力與未來，不必離鄉背井，也能在熟悉的土地上實現理想，接軌AI時代。

雲林家扶中心主委陳燦勲表示，「矽品科學創意獎」競賽特別聚焦於AI技術如何結合在地產業進行創新應用，讓參賽者能以創意思維切入，感謝矽品精密讓來自不同科系背景的學生皆可參賽，此次競賽分為「非理工科」與「理工科」兩大類別，最後選出6組優勝作品，各組獲獎作品不僅展現雲林學子跨領域的創意與科技實踐力，亦期待能激勵更多年輕世代為雲林在地產業注入嶄新活力，這樣的競賽暨可以提升家扶學子與科技產業接軌的能力，亦加深孩子們對在地產業發展前景的認識。

▲科技網紅「抹布」特地與獲獎的家扶學子及與會親子，分享如何入主科技業，同時傳授在科技業高壓工作的適應功法，鼓勵大家都能選擇出最適合的生涯規畫。（圖／記者游瓊華翻攝）