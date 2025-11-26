桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南門市場於11月5日發生大火後，為協助災損區攤商儘早恢復營業，桃園市府啟動跨局處動員，除優先拆除嚴重受損區域外，市府經發局、桃園區公所與台電三方經多日通力合作趕工，今（26）日完成全數攤位通電，正當電燈重新放亮時，攤商開心地表示「終於有電可用，可做生意了」。

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成電表箱安裝作業。（圖／市府經發局提供）

市府經發局市場科科長陳慶仁指出，南門市場復電作業分三階段進行，第一階段已於上週協調台電，率先完成外圍公攤區48至51號、23至27號之攤位通電；第二階段則完成市場中央區（59至88號豬肉攤區）檢測並恢復電力；第三階段則為災損最嚴重燒毀區，台電報裝程序於昨日完成，於今日同步完成電錶箱安裝，後續重建完工即可全面恢復供電。

為加速攤商儘早恢復營運，經發局市場科同仁全力投入復電協調與現場執行，每日幾乎都工作至深夜才收班。昨（25）日晚間亦持續在現場確認接電狀況，直至深夜11時許終於確認可於今日全面復電，市府團隊跨局處以最快速度協助攤商復業，重返工作崗位。

▲桃市府團隊為協助南門市場攤商盡早復業，近日加速趕工，終於今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，目前南門市場災損區拆除工程進度超前，預計12月6日完成拆除後，隨即啟動重建規劃作業，以協助受災攤商在明年農曆年前全面恢復營運，讓這處已有逾一甲子傳統市場功能儘速步入正軌。