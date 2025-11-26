　
地方 地方焦點

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南門市場於11月5日發生大火後，為協助災損區攤商儘早恢復營業，桃園市府啟動跨局處動員，除優先拆除嚴重受損區域外，市府經發局、桃園區公所與台電三方經多日通力合作趕工，今（26）日完成全數攤位通電，正當電燈重新放亮時，攤商開心地表示「終於有電可用，可做生意了」。

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成電表箱安裝作業。（圖／市府經發局提供）

▲南門市場大火後，桃市府團隊為協助攤商盡早復業，跨局處動員復原作業，今天完成電表箱安裝作業。（圖／市府經發局提供）

市府經發局市場科科長陳慶仁指出，南門市場復電作業分三階段進行，第一階段已於上週協調台電，率先完成外圍公攤區48至51號、23至27號之攤位通電；第二階段則完成市場中央區（59至88號豬肉攤區）檢測並恢復電力；第三階段則為災損最嚴重燒毀區，台電報裝程序於昨日完成，於今日同步完成電錶箱安裝，後續重建完工即可全面恢復供電。

為加速攤商儘早恢復營運，經發局市場科同仁全力投入復電協調與現場執行，每日幾乎都工作至深夜才收班。昨（25）日晚間亦持續在現場確認接電狀況，直至深夜11時許終於確認可於今日全面復電，市府團隊跨局處以最快速度協助攤商復業，重返工作崗位。

▲桃市府團隊為協助南門市場攤商盡早復業，近日加速趕工，終於今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

▲桃市府團隊為協助南門市場攤商盡早復業，近日加速趕工，終於今天完成全數攤位通電。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，目前南門市場災損區拆除工程進度超前，預計12月6日完成拆除後，隨即啟動重建規劃作業，以協助受災攤商在明年農曆年前全面恢復營運，讓這處已有逾一甲子傳統市場功能儘速步入正軌。

桃市府全力協助南門市場復原　受災攤商補助3萬

桃市府全力協助南門市場復原　受災攤商補助3萬

針對南門市場災後復原，桃園市長張善政今（12）日主持市政會議時表示，南門市場火警發生時，當晚包括消防、警察、環保、都發、工務等單位即時分工協力於第一時間完成災後緊急處置。重建作業拆除工程將於11月17日至12月1日展開，期間市府將進行交通管制，盡量降低周邊影響，期望能趕在明年農曆年前讓攤商恢復營運。

桃園南門市場火災！攤商冰箱疑似起火原因

桃園南門市場火災！攤商冰箱疑似起火原因

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

桃園南門市場深夜大火　83歲老翁救出

桃園南門市場深夜大火　83歲老翁救出

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

