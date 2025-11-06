南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區的南門市場昨日(5日)晚間9時許發生重大火警，現場攤商損失慘重，今(6日)只能宣布暫停營業。市長張善政也指出，市場大約有三分之二的區域受損，災情相當慘重。一名受災攤販無奈表示，原本是賣豬肉維生，但受到豬瘟疫情影響，豬隻禁宰、禁運，因此暫時改賣薑母鴨，未料豬肉解禁前又發生火災，粗估損失至少2、30萬。

▲桃園南門市場大火，攤商燒毀大半。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局5日晚間9時35分接獲通報，南門市場發生嚴重火警，立即出動前往現場灌救，初步了解，市場起火處為地上1層鐵皮結構建築物，經射水灌救後控制住火勢，並從火場內引導帶出一名83歲老翁，幸無受傷。

▲市長張善政一早前往南門市場視察災情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政6日凌晨0時許透過臉書PO文向大眾報告南門市場火警狀況，他表示，這場大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢已在5日晚間11時50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。

今(6日)一名攤商重返現場清點、整理，無奈向媒體透露，原本自己是經營豬攤商，未料受到豬瘟疫情影響，豬隻宣布禁宰、禁運，為了維持生活，只好改賣薑母鴨，怎料就在豬隻即將解禁、看似要迎來轉機時，又發生重大火警，導致庫存的鴨肉也被燒毀大半，損失至少2、30萬，接到消息後焦慮到一夜未眠，直呼「看來大概要休息一個禮拜了！」

▲豬肉攤商改賣薑母鴨躲疫情，未料又遇上大火，損失慘重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起大火燃燒約6小時，最終才被警消射水撲滅；據攤商透露，最早燒起來為外攤部分，疑似是一家雞肉攤電線走火釀禍，並非由公有市場內部攤商燒起來，外攤有220多個攤位，公有市場有112個攤位（粗估），至於事後重建部分，市府經發局處將開會討論後，再統一公布。確切起火原因為何，仍待消防局火調科人員鑑識報告後才能釐清。

▼南門市場大火，內部幾乎全燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）