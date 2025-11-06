桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

▲張善政了解南門市場大火災情。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區最大的市場南門市場，5日深夜發生大火，引發各界關注。市長張善政6日由市府經發局等相關單位和地方民代陪同，前往南門市場了解災情並指示，邀集桃園區公所、市府經發、消防、環保、社會局等局處，召開跨局處會議，商討盤點災損情形影響狀況，後續支援補償及評估安置等問題，維護攤商權益。

▲市府召開跨局處會議，商討盤點南門市場災損情形。（圖／市府提供）

張善政市長在現場聽取南門公有零售市場自治會會長鄭秀美，對於災情的說明表示，在南門市場未恢復營業前，攤位租金停收，且經發局今早將開會研議，重建之前在鄰近地區設立中繼市場，讓攤商可以在附近繼續營業，避免影響攤商生計。

▲南門市場大約有三分之二區域受損。（圖／市府提供）

張善政說明，南門市場5日大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢在當晚11時50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重；而南門市場10月中剛進行消防安檢，不應有消防疑慮，起火原因由相關單位調查。

▲南門市場，5日深夜發生大火。（圖／市府提供）

一名賣魚的南門市場攤商，也向前來了解災情的市府官員和民代哀嘆，剛進的百萬魚貨，一夕間沒有！重建或臨時搭建的攤商區，需花一些時間，年關將近，對於攤商而言，今年真的很難過！

一早前往桃園南門市場，目睹災況的市民朋友，紛紛表示：「生活重心突然沒了，我天天都要去南門市場採買，他們就像是老朋友一樣，“南門市場”我等你回來喔！」、「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。