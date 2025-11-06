　
社會 社會焦點 保障人權

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

▲張善政了解南門市場大火災情

▲張善政了解南門市場大火災情。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區最大的市場南門市場，5日深夜發生大火，引發各界關注。市長張善政6日由市府經發局等相關單位和地方民代陪同，前往南門市場了解災情並指示，邀集桃園區公所、市府經發、消防、環保、社會局等局處，召開跨局處會議，商討盤點災損情形影響狀況，後續支援補償及評估安置等問題，維護攤商權益。

▲張善政了解南門市場大火災情

▲市府召開跨局處會議，商討盤點南門市場災損情形。（圖／市府提供）

張善政市長在現場聽取南門公有零售市場自治會會長鄭秀美，對於災情的說明表示，在南門市場未恢復營業前，攤位租金停收，且經發局今早將開會研議，重建之前在鄰近地區設立中繼市場，讓攤商可以在附近繼續營業，避免影響攤商生計。

▲張善政了解南門市場大火災情

▲南門市場大約有三分之二區域受損。（圖／市府提供）

張善政說明，南門市場5日大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢在當晚11時50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重；而南門市場10月中剛進行消防安檢，不應有消防疑慮，起火原因由相關單位調查。

▲張善政了解南門市場大火災情

▲南門市場，5日深夜發生大火。（圖／市府提供）

一名賣魚的南門市場攤商，也向前來了解災情的市府官員和民代哀嘆，剛進的百萬魚貨，一夕間沒有！重建或臨時搭建的攤商區，需花一些時間，年關將近，對於攤商而言，今年真的很難過！

一早前往桃園南門市場，目睹災況的市民朋友，紛紛表示：「生活重心突然沒了，我天天都要去南門市場採買，他們就像是老朋友一樣，“南門市場”我等你回來喔！」、「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。

11/04 全台詐欺最新數據

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

【神明也遭殃？】媽祖像黃金、珊瑚被偷光 進安宮損失恐逾3千萬！

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

桃園市桃園區的南門市場昨日(5日)晚間9時許發生重大火警，現場攤商損失慘重，今(6日)只能宣布暫停營業。市長張善政也指出，市場大約有三分之二的區域受損，災情相當慘重。一名受災攤販無奈表示，原本是賣豬肉維生，但受到豬瘟疫情影響，豬隻禁宰、禁運，因此暫時改賣薑母鴨，未料豬肉解禁前又發生火災，粗估損失至少2、30萬。

桃園南門市場深夜大火　83歲老翁救出

桃園南門市場深夜大火　83歲老翁救出

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

