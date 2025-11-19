明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：享2福利+辦證通關不標記

記者任以芳／北京報導

大陸方面明天20日起將大幅擴大可簽發「一次有效台胞證」的口岸擴大到100個，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19日）表示，相關準備工作已全部到位。她強調，此舉是為方便更多台灣民眾來陸旅遊、探親、交流，針對首次來陸的台灣民眾，大陸方面也推出免收證件費、免費遊覽3000多個景區等專屬福利，並且強調「大陸辦證與通關不會在證件上做任何標記，並依法律法規嚴格保護台胞個資安全。」

▲朱鳳蓮走下發言人講台，介紹簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，相關申請辦證細節。（圖／記者任以芳攝）



朱鳳蓮首先指出，「明天起，大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，有關準備工作已經就緒，我們誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場『說走就走的旅行』。」

為了清楚解釋有哪些口岸，今天國台辦發佈會十分「接地氣」，朱鳳蓮再次走下發言人講台，親自介紹口岸位置，以及申請細節。

朱鳳蓮指出，100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，「台灣同胞都可以便利安全入境，充分感『家』的溫暖。」

▲首次來大陸的台胞可享兩項專屬福利，辦台胞證免收證件費，可免費暢遊超過3000個景區 。（圖／記者任以芳攝）

擬搭乘「小三通」航線從福建口岸入境的台胞，朱鳳蓮繼續介紹，可在口岸窗口申請辦理一次有效台胞證，也可以在網上申請辦理，即登錄「移民局12367」應用軟件或微信、支付寶「移民局12367」小程序，在「一次有效台胞證申請」欄中填寫《台灣居民來往大陸通行證申請表》，並按規定上傳申請材料，經批准後，抵達入境口岸時可領取證件。

朱鳳蓮特地強調，「台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人信息安全。」

朱鳳蓮也表示，首次來大陸的台胞可享兩項專屬福利，「一是辦台胞證免收證件費；二是可免費暢遊超過3000個景區。」她說，許多台胞對此表達高度肯定，期待儘快來大陸走走看看。

她也喊話，冬季已至，歡迎廣大台胞到東北、西北參加冰雪運動或冰雪文旅活動，「到各地探親訪友、觀光旅遊、尋根謁祖」。相關部門將持續為台胞來陸創造更好條件、提供更優服務。