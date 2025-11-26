　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

記者吳立言／綜合報導

台灣智慧型手機市場在今年 10 月迎來久違的強勢反彈。配合第四季傳統銷售旺季，全台實體通路本月共售出約 56.5 萬支手機，較 9 月成長 17%，在高單價旗艦機熱賣的帶動下，整體銷售額更跳升近三成。

根據市調機構最新統計，10 月手機品牌市占再度呈現「強者恆強」。蘋果以 58.2% 市占率穩居冠軍，幾乎囊括市場六成買氣；三星以 16.2% 緊追其後，穩定坐上非蘋陣營龍頭。OPPO 與 vivo 分別以 7.5% 與 6.5% 位居第三、第四，而 Google 則以 2.7% 擠下 Redmi，首度躋身台灣前五大手機品牌。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

▲台灣10月手機總銷量增17%。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信更指出，蘋果在 10 月不僅蟬聯市占冠軍，更創下近年單月最高市占紀錄。iPhone 17 系列受惠於供應鏈產能緩解，預購壓力大幅釋放，推動蘋果整體銷量較上月激增 33%，銷售額更因 Pro 系列需求旺盛而成長近四成。本月熱銷前三名依序為 iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）以及 iPhone 17 Pro Max（256GB）。

其中成長最亮眼的是 iPhone 17 Pro Max（256GB），單月銷量比上月暴增 1.8 倍，成為市場含金量最高的機型。傑昇通信分析，大螢幕旗艦原本就是台灣市場主力，加上周年慶、雙11等檔期促銷，通路售價比原廠建議售價低約 2,310 元，使 Pro Max 的吸引力更為明顯。

非蘋果陣營中，三星以 16.2% 市占穩守第二名，主力機種 Galaxy A56 系列持續熱銷。不過同款 8GB/256GB 版本銷量略減 7%，通路觀察指出，由於 12GB 版本價格僅高出約一千元，消費者傾向選擇更高規格。

OPPO 則在 10 月面臨逆風，雖以 7.5% 排第三，但銷量與銷售額各下滑 5%，成為本月五大品牌中跌幅最大者。反觀 vivo，雖市占微跌至 6.5%，但新機 vivo V60 Lite 一上市便帶動倍數成長，成功補上前代空缺。

本月最大黑馬為 Google，以 2.7% 市占超車 Redmi（2.6%）。傑昇通信表示，雖然兩者差距僅 0.1 個百分點，但 Google 本月量與額皆有 3% 成長，結構性改善相當明顯。熱銷機型含中高階 Pixel 10、Pixel 9a 以及旗艦 Pixel 10 Pro XL，尤其 Pixel 10 Pro XL（16GB/256GB）在三萬元價位帶仍能讓銷量成長逾一成，顯示台灣消費者對 Google 原生 AI 功能的需求持續升溫。

11/24 全台詐欺最新數據

台灣手機手機銷量蘋果Google三星

