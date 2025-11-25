　
大陸 大陸焦點 特派現場

挑戰三星、海力士壟斷　長鑫發布「大陸首個自主研發」DDR5記憶體

▲▼中國國際半導體博覽會、長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

▲長鑫存儲於中國國際半導體博覽會展位。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

在第22屆中國國際半導體博覽會（IC China）上，陸廠「長鑫存儲」發布最新的DDR5和LPDDR5X，且標榜兩大產品線都是「中國首個自主研發」。該產品被認為有望打破韓廠三星、海力士在高階記憶體的壟斷，並形成更穩定的大陸國產DRAM產能供應。

本屆IC China參展廠商多為大陸半導體供應鏈者，其中不乏華為、長鑫、比亞迪半導體、北方華創、華大九天、啟雲方等知名企業；東京精密為少數參展的大型外國半導體公司。

創立於2016年的陸廠長鑫存儲，專注於動態隨機存取記憶體（DRAM）的設計、研發、生產和銷售。長鑫於本屆IC China期間，發布了DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。

據介紹，長鑫存儲發布最新的DDR5產品系列，最高速率達8000Mbps，最高顆粒容量24Gb，並推出七大模組及新型產品，涵蓋伺服器、工作站及個人電腦等各領域的高端市場需求。

長鑫還展出近期發布的LPDDR5X產品，該系列針對行動市場旗艦產品，最高速率10667Mbps，最高顆粒容量16Gb，並涵蓋12GB、16GB、24GB、32GB等容量的多種封裝解決方案。

▲▼中國國際半導體博覽會、長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼長鑫展出最新發布的LPDDR5X（上圖）和DDR5（下圖）產品。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼中國國際半導體博覽會、長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

長鑫是這次IC China中參展規模較大的廠商，不只展位面積大，參觀的專業觀眾也絡繹不絕。除了記憶體產品，現場還展示各類搭載該公司晶片的智慧型手機。

現場人員告訴《東森新媒體ETtoday》，長鑫新款的LPDDR5X產品，可用於手機、智慧汽車、筆記型電腦、行動工作站等場景。她並強調，以上最新產品是「中國首個自主研發DDR5、中國首個自主研發LPDDR5X」。

韓國三星、海力士及美國美光為傳統的記憶體大廠，長鑫則是崛起的新星，更已成為大陸DRAM龍頭。有分析認為，長鑫上述兩大產品系列的速率、容量均位居業界「第一梯隊」，代表大陸國產記憶體晶片具備與國際一線大廠同台競技的技術實力。

根據日經新聞和市調公司Counterpoint Research的數據顯示，長鑫存儲在今年第三季DRAM的市佔率為8％，排名全球第四。未來是否因為新產品的發布急起直追三星與海力士，值得關注。

▼中國國際半導體博覽會在北京舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼中國國際半導體博覽會、長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

11/23 全台詐欺最新數據

相關新聞

記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

上周五（21）日美股收紅帶動今（24）日台股止跌反彈，近期重挫記憶體族群也跟著回神，華邦電（2344）盤中勁揚逾5%，攻勢最為凌厲，而力積電（6770）、南亞科（2408）反彈逾3%，記憶體模組威剛（3260）、品安（8088）、預定本周五（28日）解除處置出關的創見（2451）皆維持紅盤之上。

中學生做智慧餐具奪三星SFT首獎

中學生做智慧餐具奪三星SFT首獎

外資大砍台股485億元！華邦電居賣超首位　大買2檔記憶體股

外資大砍台股485億元！華邦電居賣超首位　大買2檔記憶體股

三星推出「超迷你AI大腦」推理能力贏過大型模型！

三星推出「超迷你AI大腦」推理能力贏過大型模型！

記憶體價格攀升衝擊　研調下修明年消費性電子展望

記憶體價格攀升衝擊　研調下修明年消費性電子展望

