3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

被酸「一塊布七千」　iPhone Pocket聯名配件照樣全球完售

▲▼ iPhone Pocket 。（圖／蘋果提供）

▲iPhone Pocket。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果與日本設計品牌三宅一生合作推出的限量 3D 針織配件「iPhone Pocket」，雖然上市後在台灣 PTT、社群引發大量吐槽聲，不少人狠酸高達 NT$7,790 的長背帶版是「擦盤子用的布」，但仍無阻買氣，各市場目前全數顯示「無庫存」。根據《彭博》報導，美國市場在開賣後數小時內就宣告售罄，其他國家也在短時間內迅速被掃空。

台灣官網當時售價為短背帶 NT$4,990、長背帶 NT$7,790。該產品以「A Piece of Cloth（一塊布）」為靈感，可收納任何款式的 iPhone。由於蘋果創辦人賈伯斯生前是三宅一生粉絲，此次合作也被視為致敬意味濃厚。不過網友仍難掩震驚，留言如「信仰無價」、「有人真的會買？」在 PTT 上瘋狂出現。

iPhone Pocket 採單片 3D 針織技術，可手拿、肩背或繫掛包袋。配色與材質延續三宅一生的標誌性布料風格，被視為時尚小物，但也因定價不便宜，在社群持續成為話題焦點。

目前全球市場都已無庫存。由於為限量聯名款，蘋果尚未公布是否會追加生產。部分配色已在二手市場出現溢價情形，顯示儘管罵聲大，需求依舊強烈。

11/24 全台詐欺最新數據

從遙不可及想法走到現實，蘋果 19日公佈Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼皆已經採用 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成，透過這項技術，蘋果預估，光是今年，這項新製程就可節省超過 400 公噸的原鈦材料，再次朝蘋果設定的「Apple 2030」前進。

