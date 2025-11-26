1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德宣布1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計投入建構「台灣之盾」（T-Dome）等。他表示，中國飛彈越來越多，對台發動攻擊，一定會發射相關目前建置飛彈，所以我方必須要有台灣之盾有效保存國軍戰力、保護國家關鍵基礎設施、保護國人生命財產安全。針對台灣之盾，國防部長顧立雄說，不管是美製或自製，從偵測感知器到攔截設備，都必須要整合到同樣的戰場管理系統下，然後來建立共同作戰圖像，來做好相關火力協調分配、精進攔截率。

賴清德26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布上述政策規劃，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、顧立雄、經濟部長龔明鑫皆出席。媒體詢問，是什麼思考下提出台灣之盾？目前中國對台部署上千枚飛彈，台灣之盾真的能防衛中方對我密集攻擊？怎麼跟現在國軍戰力整合？

顧立雄說，「台灣之盾」是打造綿密防空網，重要的方向是要導入人工智慧來建立具有快速反應的戰場決策系統，這部分是國軍要努力方向；簡單講，不管是美製或自製，從偵測感知器到攔截設備，都必須要整合到同樣的戰場管理系統下，然後來建立共同作戰圖像，來做好相關火力協調分配、精進攔截率。顧也說，過去有一些基礎，所以要朝這方向，依照總統政策指導，將台灣之盾盡速籌建完成。

賴清德則補充，台灣之盾在作戰上要達3大目標，第一、高中低空分層防禦；第二、導入人工智慧等各項科技作為能高度感知；第三、有效攔截。這些目的是保護國軍戰力；中國飛彈越來越多，對台發動攻擊，一定會發射相關目前建置飛彈，所以我方必須要有台灣之盾有效保存國軍戰力，第二、也要有效保護國家關鍵基礎設施；第三則為保護國人生命財產安全，有這樣具體目標跟期程規劃，會逐步達成。